Assembleia virtual institui Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou do evento virtual - Foto: Manuel de Brito - Prefeitura de Campinas

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) realizou nesta segunda-feira (22) a assembleia virtual que instituiu o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar). Campinas aderiu ao consórcio no dia 12 de março, com publicação de lei aprovada pela Câmara Municipal que ratificou protocolo de intenções assinado por ele, para que a cidade possa adquirir vacinas para o combate da pandemia de coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou do evento virtual. “Faremos de tudo para termos as doses da vacina e acelerarmos o ritmo da vacinação.

Precisamos disso para salvar vidas e retomar a economia”, disse.

Até esta segunda-feira, 2.602 municípios manifestaram interesse em integrar o consórcio, dos quais 1.731 enviaram projeto às câmaras municipais.

“O consórcio permitirá a aquisição de vacinas e insumos e dará suporte aos municípios, caso o plano nacional de imunização (PNI) do Governo Federal não consiga suprir a demanda nacional”, disse o presidente da FNP, Jonas Donizette.

A meta do consórcio é ampliar a aquisição para as dez vacinas já aprovadas no mundo e não ficar apenas com as três já aprovadas no Brasil. Os recursos necessários para a compra das vacinas podem vir de diversas fontes, entre recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares, e doações advindas de fontes nacionais e internacionais.

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, os prefeitos, com a decisão de formar consórcio, estão agindo para fortalecer as cidades, os direitos e garantias individuais.

O ex-presidente do STF, Ayres Brito, disse que, com a iniciativa dos prefeitos, a federação brasileira ganha um alento, um teor de robustez e tonificação. “Iniciativas como essa tornam a Constituição algo real, palpável”, disse.

A assembleia teve participação do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizette, do governador do Piauí, Wellington Dias; do ministro do STF, Gilmar Mendes; do ex-presidente do STF, Ayres Britto; e a representante da Organização Pan-americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, Socorro Gross Galiano; entre outras autoridades.

Números da Covid-19

O avanço na imunização de forma mais rápida e eficiente é fundamental para frear a contaminação e mortes na pandemia. A Secretaria de Saúde de Campinas alerta que neste momento é muito importante que as pessoas respeitem todas as medidas sanitárias e o toque de recolher. O uso de máscara, de álcool em gel e a adoção do distanciamento social são ações extremamente importantes para a contenção do vírus.

A Prefeitura de Campinas atualizou, nesta segunda-feira, os dados de

Covid-19 na cidade. Foram registrados mais 794 casos, no comparativo com os números da última sexta-feira (19). Também foram registrados, nas últimas 72 horas, 38 óbitos. São 21 mulheres e 17 homens; 35 tinham comorbidades e três não tinham outras doenças. Com relação a faixa etária, 29 tinham mais de 60 anos e nove tinham menos, entre 35 e 58 anos.

O boletim epidemiológico também traz os dados sobre a vacinação contra Covid-19. Até o momento, foram aplicadas 158.993 doses da vacina, sendo

117.866 de primeira dose e 41.067 pessoas já tomaram a segunda dose.

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira há 186 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) precisando de leitos de enfermaria e de UTI. São 110 pessoas à espera de um leito de UTI e 76 de enfermaria.

No momento 509 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria Covid. Campinas possui 416 leitos de UTI Covid, dos quais 402 estão ocupados, o que corresponde 96,63%. No SUS Municipal são 149 leitos e todos estão ocupados. No SUS Estadual são 40 leitos, dos quais 39 estão ocupados, o que corresponde a 97,50%. Há 1 leito disponível. Na rede particular são 227 leitos, dos quais 214 estão ocupados, o que equivale a 94,27%. Há 13 leitos livres.