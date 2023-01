Árvore cai, fere três e mata criança na Lagoa do Taquaral, em Campinas

Movimentação de policiais após uma árvore de grande porte cair na Lagoa do Taquara - Foto: DENNY CESARE - CÓDIGO19 - ESTADÃO CONTEÚDO

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (24), na Lagoa do Taquaral, principal área de lazer em Campinas. Uma criança foi atingida e morreu. Outras três pessoas também se feriram.

O acidente ocorreu próximo à lagoa dos pedalinhos, uma das atrações do local. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao parque para o socorro das vítimas. A criança morreu no local. Segundo informações publicadas pelo G1 Campinas, a criança tinha 7 anos.

Outra criança também foi atingida e teve ferimentos leves. As demais vítimas eram adultas e foram encaminhadas para o Hospital Mário Gatti. Uma delas passaria por cirurgia e outra, estava em observação, segundo a prefeitura.

“Estou profundamente consternado com o acidente de hoje na Lagoa do Taquaral, onde uma árvore caiu sobre uma área de piquenique, feriu pessoas e uma criança não resistiu. Me solidarizo com as vítimas e coloco à disposição toda Administração no auxílio e, claro, na investigação desse triste acontecimento”, lamentou o prefeito Dário Saadi, em postagem nas redes sociais.

Esta é a segunda morte causada por queda de árvores em menos de um mês em Campinas. No dia 28 de dezembro, um homem de 36 anos morreu atingido por uma árvore do Bosque dos Jequitibás que caiu sobre a Rua General Marcondes Salgado, na região central. A vítima estava dentro de um carro quando foi atingida por uma figueira. Análise do Instituto Agronômico de Campinas constatou que a árvore estava saudável.

Eucalipto que caiu na manhã desta terça-feira, 24 de janeiro – Foto: Carlos Bassan – Prefeitura de Campinas

Funcionários de Serviços Públicos trabalham na remoção da árvore – Foto: Carlos Bassan – Prefeitura de Campinas

Parques fechados

Após o incidente desta terça-feira, a Prefeitura de Campinas determinou o fechamento por tempo indeterminado de todos os parques e praças de esportes públicos da cidade.

A administração alegou que a medida se deve às fortes chuvas que têm ocorrido no município, o que pode aumentar o risco de queda de árvores. A prefeitura também orientou que a população evite circular em áreas com muitas árvores.

Na segunda-feira (23), a Pedreira do Chapadão, outro ponto de lazer do município, já havia sido fechado por conta de deslizamentos de terra e pedras. “Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumento o risco de queda de árvores”, informou.

A Secretaria de Serviços Públicos faz a poda preventiva de árvores na cidade. Segundo a prefeitura, na Lagoa do Taquaral, os trabalhos foram feitos há 15 dias para a correção dos eucaliptos mais altos, em toda a lateral do parque.

De acordo com o secretário Ernesto Paulella, a saturação do solo, extremamente encharcado, causa a queda de árvores de grande porte.

“O município de Campinas teve nos últimos dias uma precipitação pluviométrica de 550 mm, mais que o dobro da série histórica dos últimos 10 anos de 270 mm. Esse fator tira a sustentação das raízes das árvores e, quando tem vento mais forte ou corrente de ar, gera instabilidade”, explicou, por meio de nota divulgada pela prefeitura.

Ainda segundo Paulella, a reabertura dos parques depende das intempéries climáticas ou da trégua da chuva. “É preciso que haja um período de secagem do solo para diminuir os riscos”, completou.

No caso da árvore que caiu hoje na Lagoa do Taquaral, a inspeção visual feita pelos engenheiros agrônomos e florestais indica que ela estava sadia.