Apartamento pega fogo em Campinas após explosões e bombeiros fazem resgate de rapel

Imóvel pertencia a um coronel reformado do Exército e continha armas e munições; granada também foi encontrada

Um apartamento pegou fogo na noite de sábado (24), em Campinas, após uma sequência de explosões no segundo andar do condomínio. O caso foi registrado na Rua Hércules Florence, que foi tomada por fumaça. Pela dificuldade no acesso, o Corpo de Bombeiros precisou realizar os procedimentos de resgate através de rapel – quatro pessoas foram resgatadas dessa forma, segundo a corporação.

Caso foi registrado na Rua Hércules Florence – Foto: Reprodução/EPTV

Ao todo, 40 moradores foram evacuados do prédio, que foi interditado e passou por vistoria da Defesa Civil ainda na noite de sábado. Não há previsão para autorização de retorno ao edifício.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também esteve na ocorrência, mas nenhum dos moradores apresentou quadros graves em função do incidente. No total, houve 37 vítimas consideradas leves.

As causas e circunstâncias que levaram ao incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, o imóvel pertence a um coronel reformado do Exército e continha armas e “significativa quantidade de munições”, que estavam sendo acionadas pelas chamas.

Quando o incêndio já estava controlado, a Polícia Militar encontrou no local uma granada aparentemente intacta no imóvel. Diante do risco de explosão, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado.

A granada foi levada para detonação em local adequado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o dono do apartamento deixou o prédio durante a evacuação e, até a manhã deste sábado, ainda não tinha sido encontrado.