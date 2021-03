AME Campinas passa a atender exclusivamente casos de Covid-19

A partir desta quinta-feira (25) o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em Campinas volta a ser usado exclusivamente para enfrentamento à pandemia da Covid-19. Desta forma unidade deixa de atender provisoriamente 16 áreas médicas.

Estão sendo abertos nesta quinta cinco leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19 na unidade. A ideia é transformar o AME em um hospital de campanha com 25 leitos de UTI até fim de março.

O AME é gerenciado pelo governo estadual e em outubro do ano passado deixou de ser um hospital com atendimento exclusivo para coronavírus. A unidade foi aberta no dia 13 de abril de 2020. No ano passado, o AME Campinas contou com 15 leitos clínicos e 10 de UTI adulto voltados para Covid.

O LIBERAL adiantou nesta quarta-feira (24) que o Hospital de Clínicas da Unicamp abrirá mais 10 leitos de UTI Covid na próxima semana. Com isso, o SUS estadual chegará a 75 leitos de UTI Covid em Campinas.