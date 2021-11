Aeronave que partiu de Campinas cai no mar entre Ubatuba e Paraty

Bimotor saiu do Aeroporto dos Amarais e pousaria no Rio de Janeiro; avião está desaparecido

Uma aeronave de pequeno porte caiu no mar entre Ubatuba e Paraty (RJ) na madrugada desta quinta-feira (25), por volta de 01h20. As informações são do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Três ocupantes estariam na aeronave, que continuava desaparecida até a publicação desta reportagem. Equipes faziam buscas pelo bimotor nesta manhã.

Última referência de localização da aeronave, onde o Corpo de Bombeiros do RJ fez contato com o Corpo de Bombeiros de SP: 23°24’48.0″S 44°47’59.0″W ( 1 embarcação SP – Grupamento Marítimo ) com 4 Bombeiros efetuando buscas. #193S. pic.twitter.com/A5whK2g0PW — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021

Segundo os bombeiros, o voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Uma das pessoas identificadas que estava na aeronave é o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. Em entrevista ao jornal Bom Dia Rio, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que a família ainda está sem informações.

“Estamos desde 21h tentando conseguir qualquer informação. A primeira informação que nós tivemos foi que o avião caiu, depois a informação era que caiu, mas que eles já tinham sido resgatados, depois a informação foi que não caiu, que eles fizeram um pouso forçado por perda de motor, e o pouso foi entre Ubatuba e Trindade, e que eles teriam sido resgatados. Só que eles não foram resgatados. A gente ligou para todos os hospitais próximos ao local, e ele não deu entrada — nós procuramos pelo nome, pelo CPF, tudo”, disse para a reportagem da TV Globo.

Segundo Thalya Viana, havia três pessoas a bordo da aeronave: José, o piloto e um tripulante.

Pela manhã, a família do copiloto chegou a Paraty e, segundo a namorada, alugaram um barco por conta própria para fazerem buscas, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros.

Thayla compartilhou na internet mensagens pedindo por notícias do copiloto. A postagem nas redes sociais informa que a aeronave, de prefixo PP-WRS, com três pessoas, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água.

Na manhã desta quinta-feira, uma poltrona que seria do avião foi encontrada boiando próximo da costa.

De acordo com o Comando da Aeronáutica, as buscas estão sendo coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelas operações na região.

Peça encontrada no mar pode ser parte de aeronave biomotor – Foto: Divulgação

As buscas foram iniciadas por volta das 4 horas desta quinta, com o uso de equipamentos de visão noturna.

De manhã, equipes da FAB encontraram destroços no mar que podem ser do avião desaparecido. Ainda segundo a Aeronáutica, as informações sobre as buscas estão sendo repassadas às famílias dos desaparecidos.