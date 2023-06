Adolfo Lutz confirma morte de adolescente por febre maculosa

Causa da morte de Erissa Nicole Santana, de 16 anos, foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz - Foto: Reprodução

O Instituto Adolfo Lutz confirmou, nesta quinta-feira, que a causa da morte da adolescente Erissa Nicole Santana, de 16 anos, moradora de Campinas, foi febre maculosa. Ela e outras três pessoas, que morreram em 8 de junho também por conta da doença, estiveram na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, na região, em uma festa no dia 27 de maio.

As outras três vítimas são: as dentistas Evelyn Santos, de 28 anos, que morava em Hortolândia; e Mariana Giordano, de 36 anos, de São Paulo, e o namorado dela, o empresário piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos, de Jundiaí.

Além das quatro vítimas, a Secretaria de Saúde de Campinas acompanha mais dois casos suspeitos. Tratam-se de uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia e de outra de 38 anos, que reside na cidade. Ambas permanecem internadas e também frequentaram a fazenda.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo alerta para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, na região de Campinas, no período de 27 de maio à 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, procure atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região.

Doença. A febre maculosa também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia é transmitida pela picada do carrapato. Entre junho e novembro, a infestação ambiental por ninfas de carrapato estrela é alta (o ciclo de vida do carrapato inclui as seguintes fases: ovo – larva – ninfa e adulto).