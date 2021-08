Acidente entre dois ônibus no Centro de Campinas deixa 30 pessoas feridas

Vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas à hospitais do município; 7 pessoas dispensaram atendimento

Vítimas, com ferimentos leves, foram atendidas pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros - Foto: Wagner Souza - Futura Press - Estadão Conteúdo

Um acidente entre dois ônibus municipais, que aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Prestes Maia, região central de Campinas, deixou 30 pessoas feridas.

De acordo com informações prestadas pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), as vítimas tinham ferimentos leves e foram atendidas pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para as unidades de pronto-socorro do Padre Anchieta, do São José, da PUC e do Hospital Mário Gatti. Outras 7 pessoas optaram por procurar atendimento por meios próprios.

O acidente envolveu um ônibus da empresa Itajaí, da linha 2.14, que estava estacionado para desembarque de passageiros e um da linha 4.34, da concessionária Onicamp, que colidiu na traseira do primeiro.

A Setransp e a Emdec esclarecem que os dois veículos passaram por vistorias. O da linha 4.34 tinha selo de inspeção dentro do prazo de validade, com vencimento previsto para setembro/2021, e o da linha 2.14, com selo de vistoria com vencimento em dezembro/2021.

Em nota, a Setransp (Secretaria de Transportes) e a Emdec informam que “vão abrir processo para apurar as circunstâncias do acidente e farão uma rigorosa investigação da ocorrência junto às empresas para conhecer as causas do acidente. Neste momento, também se colocam à disposição para mais informações e solidarizam-se com as vítimas”.