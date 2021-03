Ação da prefeitura de Campinas fiscalizou 28 estabelecimentos e autuou sete

Novas operações irão ocorrer em áreas onde está havendo aumento de casos de Covid-19 - Foto: Fernanda Sunega - Prefeitura de Campinas

A força tarefa da prefeitura de Campinas formada por 50 servidores de diversas secretarias realizou nesta sexta-feira (26) a operação ‘Todos Contra a Covid-19’, no Jardim Nova Europa. Foram fiscalizados 28 estabelecimentos, dos quais sete foram autuados por descumprimento das regras sanitárias e um foi interditado parcialmente. Técnicos da Defesa Civil entregaram 1.050 máscaras e fizeram 14 desinfecções de pontos de ônibus. A ação foi desencadeada para fiscalizar, orientar e verificar o cumprimento das medidas restritivas da Fase Emergencial da quarentena.

Segundo a enfermeira e articuladora da Saúde na força tarefa, Priscilla Brandão Bacci Pegoraro, a operação foi bem recebida pela população.

“Recebemos apoio, muitas pessoas se manifestaram pedindo para continuarmos com o trabalho para conter a disseminação do coronavírus”, disse.

O estabelecimento lacrado parcialmente comercializa doces e produtos de festa. Comércios que vendem esses produtos não estão autorizados a funcionar e por isso essa área foi interditada. Uma pastelaria que permitia consumo no local também foi autuada.

Novas operações irão ocorrer em áreas onde está havendo aumento de casos de Covid-19. O Jardim Nova Europa foi escolhido para a primeira fase porque teve 55 casos confirmados nos últimos 20 dias e é o sexto com maior número de ocorrências neste período na cidade.

Desde o início da pandemia, o bairro acumula 1.917 casos de Covid-19.

Além disso, nos últimos 20 dias a Prefeitura recebeu 15 denúncias sobre infrações na localidade . Nesse bairro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), moram 11.549 pessoas em 3.850 domicílios e há 1.320 estabelecimentos comerciais.

A operação reuniu servidores da Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Guarda Municipal, Procon, Serviços Técnicos Gerais (Setec), Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb), Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e Sanasa.

Um drone foi utilizado para identificar áreas de aglomeração para que as equipes pudessem intervir. Conforme Priscila, não houve ocorrência de aglomerações, mas o equipamento ajudou a localizar estabelecimentos que estavam funcionando em desacordo com as normas.

Um carro de som circulou para chamar a atenção para o número de casos nas imediações. A mensagem alertou para a necessidade de prevenção com o uso de máscara, higienização de mãos e a importância de manter o distanciamento, além de destacar que quem tiver sintomas respiratórios ou gripais deve buscar a unidade de saúde mais próxima.

A Secretaria de Saúde atualizou nesta sexta-feira os dados da pandemia do novo coronavírus em Campinas. A cidade conta com 79.376 casos, são

870 a mais que quinta-feira (25). Também foram confirmados mais 29 óbitos, totalizando 2.255 mortes pela doença. Das vítimas, 17 eram homens e 12 mulheres; 24 tinham comorbidades e cinco não tinham outras doenças. Já com relação à faixa etária, 22 tinham mais de 60 e sete tinham entre 13 e 56 anos.

O boletim desta sexta traz o óbito de uma adolescente de 13 anos, que morreu no dia 22 de fevereiro. A causa da morte foi Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica pós-Covid-19, que se caracteriza por inflamações da parede dos vasos sanguíneos de órgãos como rins, articulações, sistema nervoso central e vias respiratórias.

Leitos saturados

Campinas conta nesta sexta-feira com 442 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Deste total, 434 estão ocupados, o que corresponde a 98,19%. Há 8 leitos livres na rede particular.

No SUS Municipal são 157 leitos e todos estão ocupados. O SUS estadual também está com 100% de ocupação. São 40 leitos e todos ocupados. Na rede particular, a situação também é crítica. Dos 245 leitos, 237 estão ocupados, o que equivale a 96,73%. Há 8 leitos aptos.

Há 193 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) precisando de leitos de enfermaria e de UTI.