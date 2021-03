63 voluntários estão aptos para atuar contra Covid-19 em Campinas

Mais de 160 profissionais da saúde se cadastraram e demonstraram interesse para atuar como voluntários durante a pandemia da Covid-19 em Campinas. Dos 163 inscritos, 63 estão aptos e podem ser chamados pela Saúde a qualquer momento.

Outros 15 não são da área da saúde e, por isso, não poderão atuar neste momento; e 85 ainda não tomaram as duas doses da vacina contra Covid-19 e também terão que aguardar um pouco mais para serem chamados.

A prefeitura abriu o cadastro na última sexta-feira (12). O objetivo é disponibilizar funcionários ativos da administração municipal que atuam nos centros de imunização para atuarem na linha de frente da pandemia. Além disso, os voluntários podem atuar no atendimento de Sintomáticos Respiratórios, na rede básica de saúde e na urgência e emergência.

Esta foi uma forma encontrada pela Prefeitura de Campinas diante da necessidade da atuação de mais profissionais de saúde, em função da situação crítica enfrentada na cidade com alto índice de contaminação e mortes pela Covid-19.

Ao se inscrever, a pessoa pode escolher onde quer atuar: Centro de Imunização, Atendimento de Sintomáticos Respiratórios (rede básica de Saúde) e na urgência e emergência. Também é possível escolher o dia da semana e horário que prefere trabalhar.

O cadastro continua aberto e os interessados podem se inscrever acessando o endereço https://covid-19.campinas.sp.gov.br/. Ao preencher o formulário, o interessado deve dar ciência de que concorda com os termos do serviço voluntário, que é sem remuneração e sem vínculo empregatício com o município.