Campanha contra a dengue em Americana terá mutirão na região da Cidade Jardim

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira (6) a campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”.

O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da eliminação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, por meio de ações como mutirões, distribuição de folhetos e cartazes, divulgações por meios digitais e carro de som, além da continuidade das visitas aos imóveis.

Agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) vão visitar imóveis na região da Cidade Jardim – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, o município registrou 28 casos confirmados (positivos) da doença. Outros 15 casos suspeitos estão sob análise laboratorial.

Nesta quarta-feira (7), os mutirões de combate à dengue terão início atendendo a região dos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores e Jardim Lilases. A ação será realizada pela equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), com o apoio de empresa contratada para auxiliar nos trabalhos.

A ação também terá apoio da Secretaria de Meio Ambiente e irá percorrer as ruas dos bairros, onde os agentes vão entrar de casa em casa e solicitar autorização dos moradores para a retirada dos materiais inservíveis que acumulam água.

“A dengue vem aumentando em várias regiões do País, e estamos mobilizando várias frentes para evitar que o município tenha uma epidemia. O combate à dengue é uma das prioridades durante a primavera e o verão, período de maior proliferação do mosquito transmissor. Por isso é tão importante que todos se conscientizem e evitem deixar água parada em recipientes diversos, condição única que propicia a reprodução do mosquito vetor da doença”, explicou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Ações contra a dengue

O município conta com um trabalho contínuo de combate à dengue que, durante todo o mês de janeiro, realizou 14.939 vistorias, sendo que em 3.705 foram específicas para levantamento rápido de índices de Aedes aegypti, método que aponta o índice de infestação do mosquito na cidade.

Além das visitas de casa em casa, os agentes também desenvolvem atividades educativas e vistorias em estabelecimentos considerados pontos estratégicos, como floriculturas, borracharias, comércio de sucatas e demais ambientes que concentram quantidade expressiva de potenciais criadouros do mosquito.

Em 2023, as visitas de casa em casa somaram 270.613 imóveis e 869 locais considerados pontos estratégicos foram vistoriados pelos profissionais do setor.