Caminhão derrubou cabos ao fazer conversão proibida em Santa Bárbara

Um motorista que flagrou a queda de fios na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quinta-feira (1°), conversou com o LIBERAL sobre o ocorrido. De acordo com ele, os cabos da telefonia foram derrubados por um caminhão, que seguia um carro de escolta. Além disso, o veículo realizou uma conversão proibida.

Prefeitura diz que vai responsabilizar o dono do caminhão pelo ocorrido – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Segundo relato do homem, por volta de 5h10, ele seguia para seu trabalho, quando viu o caminhão na Avenida da Amizade e presenciou o momento em que o motorista do veículo fez uma conversão proibida, acessando a Rua São Bento. No momento em que fazia a manobra irregular, os cabos foram atingidos, ficando pendurados e impedindo inicialmente a passagem de outros veículos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por conta do acidente, houve lentidão por toda a Avenida da Amizade, no sentido Centro de Americana, causando reflexos com congestionamento na Avenida São Paulo, que cruza a via.

Por volta de 6h, motoristas e pedestres improvisavam a sinalização, a fim de para evitar novos acidentes e, por volta de 8h, o local foi sinalizado por uma equipe de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara. Os reparos foram feitos e as vias estavam liberadas perto das 11h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Prefeitura de Santa Bárbara foi questionada sobre a responsabilização da queda dos cabos de telefonia, além da fiscalização e das as normas de trânsito no município. Por nota, a administração informou que vai buscar informações sobre o ocorrido por meio do sistema de videomonitoramento da cidade.

“A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil informa que em todos os casos, além da multa quando possível, o município move ação civil para que o responsável repare os prejuízos causados pela infração. O sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal está levantando mais detalhes do ocorrido para que o responsável seja notificado”, trouxe o texto.