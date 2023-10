Caminhão com 32 toneladas de serragem tomba em saída da SP-304, em Americana

Motorista se perdeu com o trajeto do GPS e fez a conversão bruscamente; parte da carga caiu no acostamento

Acidente aconteceu no sentido Piracicaba-Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Um caminhão carregado com 32 toneladas de serragem de madeira tombou, por volta das 14h40 desta sexta-feira (27), no km 129 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba-Americana. O caso aconteceu na saída que dá acesso à Avenida Castelhanos e à Avenida Cillos, na região do Terramérica, em Americana.

De acordo com o motorista do veículo, de 34 anos, a carga tinha de ser entregue em um estabelecimento na região. Porém, ele se perdeu com o GPS e, depois de entender o trajeto, viu que precisava pegar a saída 129 da rodovia.

Como fez a conversão bruscamente, o caminhão tombou e parte da serragem caiu no acostamento. O motorista não se feriu e a via segue seu fluxo normal – o acidente não prejudicou o trânsito.

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estão trabalhando no local para a remoção do veículo e da serragem na pista. Não há registro de lentidão.