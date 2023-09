Caminhada Rosa do Bem acontece em 22 de outubro na Avenida Brasil

O mês de outubro se aproxima e com ele a expectativa de mais uma edição da campanha “Rosa do Bem – Por Amor à Vida”, em Americana.

Uma das principais atrações da campanha é a tradicional caminhada que colore a Avenida Brasil, transformando a via em um verdadeiro mar rosa de conscientização.

A data para o evento já está definida: 22 de outubro, um domingo. A concentração será às 8 horas, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), com saída marcada para as 9 horas.

Essa será a 13ª vez que a campanha se espalhará com diversas ações, todas com um objetivo central: impactar a sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, dos hábitos saudáveis e da qualidade de vida.

Outra iniciativa da campanha é a oferta de mamografias gratuitas. A Carreta do Hospital de Amor realizará os exames, com inscrições abertas a partir de 1º de outubro, por meio do site www.rosadobem.com.br .

As mamografias ocorrerão na 2ª quinzena de outubro, exclusivamente para as mulheres que se inscreverem previamente e atenderem aos critérios da campanha.

Maria Fernanda Grecco Meneghel, presidente do Rosa do Bem, destaca que a caminhada e todas as ações do mês de outubro visam despertar a atenção de todos para uma atitude pela vida.

Ela enfatiza que, quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não há hora ou dia específico; é necessário agir imediatamente por amor à vida.

A campanha é um alerta e um chamado para que todos avaliem suas atitudes em relação à própria saúde e qualidade de vida.

Uma das tradições mais marcantes da campanha é a iluminação rosa da Avenida Brasil durante todo o mês de outubro.

Por iniciativa e custeio do Rosa do Bem, as luminárias recebem uma gelatina especial que transforma a cor da avenida, chamando a atenção de todos para o tema.

Solidariedade em ação

Além de conscientização, a campanha também tem um forte caráter solidário. A camiseta oficial da caminhada poderá ser adquirida mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Toda a arrecadação será destinada a entidades assistenciais da cidade e ao Fundo Social de Solidariedade, auxiliando as famílias mais necessitadas.

A troca dos vales-camiseta pelos alimentos começará a partir de 1º de outubro, em locais que serão anunciados na próxima semana.