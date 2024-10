Câmara tem sessão adiada após tentativa de homicídio contra coordenador de campanha de Willian Souza

Câmara de Sumaré - Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

A mesa diretora da Câmara de Sumaré decidiu cancelar a sessão que estava programada para esta quinta-feira (3), por medida de segurança, ressaltando a necessidade de reforçar a segurança dos parlamentares e dos servidores. A sessão foi transferida para a próxima segunda-feira (7), a partir das 16h.

A medida foi adotada após a tentativa de homicídio contra Roberto Vensel, coordenador da campanha do candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), em frente ao escritório do grupo, na área central da cidade, na manhã desta quinta.

Dois projetos de lei estão previstos na Ordem do Dia da próxima reunião. O PL nº 136/2024, de autoria do vereador Lucas Agostinho (União Brasil), dispõe sobre a denominação da Praça 5, localizada entre a Avenida Rebouças e a Rua Paschoal Marmirolli, no Parque Ongaro, que passa a se chamar “Praça Victório Padovani”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Já o PL nº 146/2024, proposto pelo vereador Silvio Coltro (PRTB), revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal nº 7178, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no loteamento Jardim Paulistano.

O caso

Na manhã desta quinta-feira (3), dois homens se aproximaram de moto e um deles abordou a vítima quando chegava ao escritório de campanha, apontou um revólver calibre 22 para a cabeça dela e disparou em seguida, mas a munição falhou.

Um guarda municipal, que estava de folga no local, atirou no suspeito e o atingiu na região da lombar. Ele caiu ao chão e foi socorrido ao HES (Hospital Estadual Sumaré), onde permanece internado com quadro estável e com escolta policial.

Já o garupa tentou fugir, mas foi detido por populares até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime.