Câmara recebe projeto para subir salário de 281 professores

Revisão vai beneficiar profissionais que recebem abaixo do piso nacional, o que é o caso dos professores de creche e dos ADIs

A Prefeitura de Americana enviou à câmara, nesta terça-feira, um projeto de lei que prevê aumentar o salário de 281 profissionais da rede municipal de ensino, entre professores de creche e ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil).

O reajuste segue uma determinação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que elevou o piso nacional da categoria de R$ 2.886 para R$ 3.845, quantia equivalente a uma jornada de 40 horas semanais.

A revisão vai beneficiar profissionais que recebem abaixo desse valor, o que é o caso dos professores de creche e dos ADIs. Os novos vencimentos serão calculados proporcionalmente à carga horária estabelecida para cada cargo.

Hoje, na cidade, o salário-base para 40 horas semanais é R$ 2,6 mil. Haverá um acréscimo, portanto, de até 44%. No último dia 11, quando anunciou que seguiria a determinação federal, a prefeitura previa um impacto financeiro de R$ 400 mil por mês no orçamento do município.

Se o projeto for aprovado pelos vereadores, a administração municipal também estará autorizada a atualizar os valores sempre que o governo federal subir o piso salarial nacional, conforme está previsto na propositura. A proposta pode aparecer na pauta da sessão já desta quinta-feira, em regime de urgência.

Ghizini é o secretário de Educação de Americana – Foto: Arquivo / O Liberal

Conforme o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, havia informado, os R$ 3,8 mil serão apenas o salário-base. Ele apontou que, além desse valor, existem os benefícios recebidos pelos servidores, o que tornará esse piso ainda maior na prática.