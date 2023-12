Câmara de Americana aprova folga para GMs que fizerem prisões fora do expediente

Propositura recebeu 17 votos favoráveis e apenas um contrário, do vereador Gualter Amado

Novas viaturas que a Gama passou a utilizar em dezembro de 2023 - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Câmara de Americana aprovou, nesta terça-feira (12), um projeto da prefeitura que concede folga para patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) que fizerem prisões ou atuarem em ocorrências fora do expediente. A propositura recebeu 17 votos favoráveis e apenas um contrário, do vereador Gualter Amado (Republicanos).

A proposta foi apresentada em setembro deste ano pelo vereador e presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), e aprovado na sessão de 19 de setembro. Porém, ela acabou vetada pela prefeitura em outubro devido a uma inconstitucionalidade, já que uma propositura criada por um vereador não pode definir parâmetros para folgas da Gama.

Na sequência, Brochi conversou com o governo de Chico Sardelli (PV) e conseguiu que o Executivo apresentasse o mesmo projeto, sendo votado e aprovado nesta terça.

De acordo com a propositura, os guardas ganharão folga de dois dias se a atuação resultar em prisões em flagrante e ganharão um dia se participarem de uma ocorrência sem prisão em flagrante.

O interessado deverá fazer a solicitação ao seu superior em até 90 dias. Ainda, a concessão de folgas ficará limitada a duas por mês ou até 24 por ano. Com a aprovação no Legislativo, o texto irá para sanção do prefeito, o que deverá acontecer ainda neste ano.