Foi acatado com onze votos favoráveis, seis contrários e uma ausência o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Silvio Dourado (PL), que obrigava a administração a divulgar, através dos meios oficiais e redes sociais, o cronograma de serviços públicos nos bairros de Americana.

Votação aconteceu na câmara na sessão desta quinta-feira (15) – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

A prefeitura argumentou que o projeto de lei é insconstitucional e que o texto aprovado contraria o interesse público, na medida em que tumultua o planejamento e a organização dos serviços a cargo do Poder Executivo.

A administração afirmou ainda que a propositura obriga a divulgação prévia de várias informações sobre os serviços programados e que em caso de urgência ou impossibilidade de realização da obra, o gestor teria que solicitar a alteração do cronograma em todos os meios de divulgação.

E, que apenas após a publicação das correções, é que os serviços poderiam ser executados. A votação aconteceu na sessão desta quinta-feira.