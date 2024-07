Café é destaque da nova edição do Anuário Sabores, do LIBERAL

A 3ª edição do Anuário Sabores, do LIBERAL, já está em circulação e leva na capa a bebida que acompanha o dia a dia do brasileiro: o café. A publicação desvenda os segredos de preparo para o “pretinho” perfeito e traz detalhes sobre sua produção, além de abordar os mais variados temas gastronômicos da atualidade.

Anuário Sabores ouviu especialistas sobre café – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“O Anuário Sabores ouviu especialistas no assunto e reuniu todos os segredos para extrair o máximo de sabor no momento de preparar o café”, contou a editora Valéria Barreira.

A revista também apresenta curiosidades sobre o grão, além de presentear o leitor com receitas especiais para serem feitas com a bebida que é uma companheira para qualquer hora.

Com o slogan “o melhor da gastronomia de Americana e região”, a publicação celebra os 150 anos da imigração italiana ao Brasil em uma matéria com os descendentes que vivem por aqui.

Moradores de Americana contam sobre a influência do país europeu e compartilham pratos que herdaram da família.

O conteúdo é diversificado, abordando desde receitas salgadas até os ingredientes que são “o momento” entre os doces. Um especialista desvenda o sucesso do pistache e aponta seus diversos usos na cozinha.

Para quem gosta de se aventurar na cozinha, o sabor salgado pode complementar o doce. “Bacon com chocolate, morango com vinagre balsâmico, pera e gorgonzola são alguns dos que parecem ter sido feitos um para o outro”, revelou Valéria.

Inspirações

O Anuário Sabores busca ajudar quem está com dificuldade de variar a comida do dia a dia. Os leitores podem conferir inspirações para acompanhar o clássico arroz e feijão e torná-lo ainda mais irresistível.

“Mas a gastronomia não se resume ao paladar. Ela também nos faz voltar no tempo, despertando nossa memória afetiva toda vez que saboreamos um prato que nos lembra momentos da infância ou pessoas queridas”, apontou a editora.

Os doces tradicionais, os conhecidos “caipiras”, aparecem na edição. Eles estão acompanhados de boas histórias e receitas nostálgicas.

Cortes de carne de porco, sabores veganos, a diversidade da gastronomia americanense, pimentas, tequila e a culinária francesa estão presentes na edição.

Além da distribuição para os assinantes de revistas do LIBERAL, o Anuário Sabores é encontrado nas principais bancas de jornais de Americana e na sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, número 875, na Vila Santa Catarina.