CadÚnico Americana retoma atendimento em nova sede a partir de terça-feira

A nova sede será inaugurada pelo prefeito Chico Sardelli na segunda-feira (10), às 16h30 - Foto: Divulgação - Secom

O CadÚnico (Cadastro Único) de Americana retoma o atendimento em uma nova sede a partir das 8h da próxima terça-feira (11). O órgão irá atender na Rua Dom Pedro II, nº 275, no Centro. A inauguração do novo local acontece na segunda-feira (10) às 16h30.

Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o sistema do Cadastro Único passará a ser gerenciado pela AJG (Associação Beneficente Antônio José Guarda), após uma parceria firmada com o governo municipal em março.

É por meio do CadÚnico que são realizados o cadastramento dos benefícios concedidos pelos governos, como Programa Bolsa Família; o Benefício de Prestação Continuada (BPC); o programa Viva Leite; a Carteira para Idosos; o acesso a programas habitacionais; programas de redução de energia elétrica; isenção de inscrição de concurso público; alíquota reduzida INSS; para acesso aos Benefícios Eventuais como o Cartão Americana Alimenta e demais serviços e benefícios da Política Nacional da Assistência Social sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

O Cadastro Único identifica e caracteriza as famílias de baixa renda que participam de Programas Sociais do Governo Federal. Tem direito aos benefícios as famílias consideradas de baixa renda, que possuem uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Em Americana 16.464 famílias estão inseridas no CadÚnico, sendo 12.047 famílias com renda de até meio salário mínimo.