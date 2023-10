Buraco interdita parte de rua na Vila Santa Catarina, em Americana

De acordo com moradores do bairro, asfalto cedeu após caminhão passar pela rua; DAE fará reparo nesta quinta

Um buraco próximo ao Hospital São Francisco interditou parte da Rua Itororó, no início da tarde desta quarta-feira (18), na Vila Santa Catarina, em Americana. A prefeitura esteve no local para colocar cavaletes, cones e fita de sinalização.

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem do LIBERAL, o asfalto cedeu após um caminhão passar pela rua, por volta das 12h30.

Buraco na Rua Itororó, em Americana – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Para evitar acidentes, os moradores do bairro colocaram caixas de papelão dentro do buraco e sinalizaram o local com galhos até a chegada da prefeitura.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com o bloqueio, os motoristas que acessam a Rua Itororó por meio da Avenida Cillos, sentido hospital, têm de retornar para a avenida via Rua 12 de Outubro e entrar na Rua Duque de Caxias, para então chegar à unidade de saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que uma equipe de plantão iria ao local na noite desta quarta verificar a situação e melhorar a sinalização. Nesta quinta (19), o reparo necessário será priorizado pelas equipes da autarquia.