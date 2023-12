Buraco gera temor no Zincão e Defesa Civil vai avaliar situação

Devido às chuvas o perigo aumenta e famílias cobram providências da prefeitura - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Um buraco em uma viela da favela do Zincão, paralela à Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade, em Americana, tem gerado temor aos moradores. A erosão ameaça barracos ao redor e aumenta cada vez que chove, devido à enxurrada. Segundo a prefeitura, a Defesa Civil irá avaliar a situação.

O LIBERAL foi ao local nesta semana e constatou que dentro do buraco há enome quantidade de lixo, restos de construção e pedaços de madeira. De acordo com os moradores do Zincão, todos os materais foram arrastados pela chuva e isso colabora para o crescimento da erosão.

Ao redor é possível ver alambrados e paredes de madeira dos barracos que estão cedendo, trazendo riscos às pessoas. Além disso, os moradores das partes mais baixas da favela têm dificuldades para conseguir chegar aos seus barracos, já que a viela é um dos poucos meios de acesso.

A dona de casa Jaqueline Maria Alves, de 35 anos, apontou para a reportagem um buraco que passa por debaixo de sua residência e por onde está sendo canalizada a enxurrada.

O mesmo problema foi relatado pela aposentada Rosimary Camargo, de 63. O piso da sala de seu barraco está “mole” e cedendo, possivelmente por conta de infiltrações e umidade do solo.

“Quando chove, a enxurrada passa por debaixo da casa da gente. Está um perigo e todo mundo vê. Em um temporal é capaz de levar a gente embora na correnteza e com isso ninguém consegue dormir direito. A prefeitura prometeu que ia fazer casinhas, mas até agora nada disso aconteceu”, disse.

A promessa citada por Rosimary vem de várias gestões da prefeitura. Em outubro deste ano, o LIBERAL noticiou que o plano da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana era construir 250 moradias, na região do Parque da Liberdade, por meio do programa Casa Paulista, do governo estadual. A prefeitura informou que mantém diálogo com o Estado. Quanto ao buraco, a Defesa Civil informou que irá realzar uma vistoria no local nos próximos dias.