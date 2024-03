Avó e neta são trancadas em quarto durante roubo a residência, em Americana

Armado com uma faca, o assaltante rendeu as duas vítimas durante a madrugada e fugiu levando três celulares

Duas pessoas, sendo uma idosa, de 61 anos, e uma adolescente, de 15, foram feitas reféns durante um assalto a residência na madrugada de sábado (16), no Jardim Ipiranga, em Americana.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta de 5h30 e as vítimas estavam dormindo quando o assaltante invadiu o imóvel.

De acordo com relato da idosa, ela estava em seu quarto quando foi acordada pela assaltante, que usava roupas escuras, um capaz e estava armado com uma faca. Segundo ela, ele acendeu a luz, colocou uma fronha de travesseiro na cabeça da vítima e a levou para o outro quarto, onde estava a adolescente.

O criminoso trancou as duas no cômodo, pegou três celulares e um RG que encontrou na residência e, em seguida, fugiu do local.

A idosa, ao perceber que o criminoso deixou, a residência, saiu do quarto e conseguiu chamar a PM (Polícia Militar).

Um boletim de roubo foi registrado no Plantão Policial da cidade e câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações, que serão conduzidas pelo 1° DP (Distrito Policial).