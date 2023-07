Atropelamento é a principal causa de morte de idosos no trânsito na região

A diretora escolar Gilmara Canciani segura o retrato da tia Ivanilde, vítima de um atropelamento fatal em Santa Bárbara, neste mês - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Um levantamento do LIBERAL em dados do governo estadual identificou um perfil comum da violência no trânsito envolvendo idosos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Entre janeiro de 2015 e junho deste ano, 138 pessoas com 60 anos ou mais morreram em acidentes. A maioria delas, no entanto, não estava em um veículo – 76 pessoas nesta faixa etária foram atropeladas.

A análise das informações de acidentes de trânsito em Americana e região permite ainda identificar outras similaridades entre os casos.

A maior parte dos atropelamentos fatais de idosos ocorre durante a manhã, em ruas e avenidas. As vítimas também costumam ser socorridas antes de ser constatado o óbito – dos 138 casos, 95 morreram em unidades de saúde. E os óbitos entre os homens (55) são mais do que o dobro entre as mulheres (21).

Os dados constam na base de informações do Infosiga, uma plataforma que registra acidentes de trânsito de todo o Estado que envolvem vítimas. Mantida pelo governo estadual, ela possui informações de ocorrências a partir de 2015.

PERDA. Neste mês, o atropelamento de duas idosas que iam para a igreja, na região central de Santa Bárbara d’Oeste, levou à morte de uma delas. Ivanilde Tonin, de 86 anos, faleceu após duas semanas internada. A amiga Doracy Roland Pereira, de 90 anos, teve alta.

Ao LIBERAL, a sobrinha de Ivanilde, a diretora de escola Gilmara Canciani desabafou sobre a morte da tia.

“Fica um vazio muito grande. A alegria era a marca registrada da minha tia, que para mim foi uma segunda mãe. Enquanto se recuperava no hospital, seus dias foram de muita dor e sofrimento”, comentou Gilmara.

Ivanilde foi quem sofreu o maior impacto na colisão e teve um quadro mais delicado. Doracy, que estava na esquina da sua casa, sofreu duas fraturas na perna direita, precisou de transfusão de sangue e cirurgia, mas teve alta e voltou para casa.

Elas foram atropeladas por uma mulher de 44 anos, no dia 8 de julho. A polícia já finalizou a investigação do acidente, mas o caso ainda depende de laudos para ser concluído.

“A Justiça de Deus será feita, mas espero que a dos homens também e que as autoridades não deixem cair no esquecimento. Minha tia não é apenas um número da estatística. Ela tinha família”, relata a sobrinha.

Faixa etária vítimas

Crianças ou adolescentes (até 17 anos): 38

Adultos (18 a 59 anos): 696

Idosos (60 anos ou mais): 138

ENTRE IDOSOS

Veja o perfil das mortes ocorridas na RPT entre janeiro de 2015 e junho de 2023

Tipo de acidente

Atropelamento: 76

Colisão: 40

Choque: 8

Outros: 5

Sem informação: 9

Cidade

Americana: 38

Santa Bárbara: 36

Sumaré: 32

Hortolândia: 22

Nova Odessa: 10

Local do acidente

Vias municipais: 101

Rodovias: 29

Sem informação: 8

Local do óbito

Unidade de saúde: 95

Via: 37

Outros: 4

Sem informação: 2

Horário do acidente

Pela manhã: 46

Pela tarde: 39

À noite: 30

De madrugada: 13

Sem informação: 10

Fonte: Infosiga