Assalto a carro-forte em Santa Bárbara deixou três vigilantes baleados, diz polícia rodoviária

Bombeiros precisaram controlar chamas que atingiram carro-forte após ataque, na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara - Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

A Polícia Militar Rodoviária informou que três vigilantes foram baleados no ataque a um carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta terça-feira (15).

Um dos vigilantes foi ferido de modo mais grave. Ele teria sido baleado no tórax. Os três foram socorridos. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

O assalto ao carro-forte ocorreu por volta de 18h30, no quilômetro 125 da rodovia, próximo ao posto Graal, no sentido interior-capital. Os bandidos estavam em ao menos um veículo que tomou a frente do carro-forte. Os criminosos passaram, então, a fazer disparos.

Os veículos transitaram juntos por cerca de um quilômetro na rodovia, quando os vigilantes decidiram encostar o carro-forte no acostamento e fugir para uma área de mata no local. Mesmo em fuga, os vigilantes foram baleados pelos assaltantes. Após assaltarem o carro-forte, os criminosos atearam fogo no veículo. Não há informação sobre o quanto foi roubado pelos bandidos.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba e do 1º Baep de Campinas, atuam em conjunto na tentativa de localizar os ladrões.

Tenente da Polícia Militar Rodoviária, Thiago Ribeiro disse que a corporação iria averiguar o possível destino dos bandidos. “É uma série de informações que nós ainda estamos trilhando para poder ter mais certeza do destino que eles tomaram”, afirmou.

De acordo com a assessoria da CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia, a faixa três e o acostamento no trecho foram bloqueados por conta da ocorrência.

Em maio, bandidos atacaram carro-forte na SP-304

O roubo desta terça-feira é a segunda ação criminosa do tipo que ocorreu em Santa Bárbara em três meses. Em 16 de maio, uma quadrilha atacou um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Os bandidos usaram explosivos para acessar o dinheiro no carro-forte. Dentro dos malotes levados pelo grupo estavam ao menos R$ 2 milhões.