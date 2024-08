As praias de Americana: projetos de revitalização buscam recuperação de espaços

Uma postagem do Blog da Eclética do LIBERAL, de julho de 2020, trouxe uma foto cedida pelo produtor cultural Juarez Godoy que mostra a Praia dos Namorados, em Americana, no verão de 1985.

A imagem retrata, talvez, um dos momentos mais pujantes do turismo da cidade. Com trajes de banho, famílias e crianças estão dentro das águas da Represa do Salto Grande. Um barco do Corpo de Bombeiros observa os banhistas. Pessoas deitam ou caminham na areia que dá acesso à água. Ao fundo, algumas colinas proporcionam uma bonita visão da natureza.

Esse raro registro daquela época é fácil de se encontrar na internet ou nas redes sociais, já que foi compartilhado várias vezes por pessoas que conheceram os bons tempos das praias Azul e dos Namorados. Quase sempre essa imagem é acompanhada de comentários como “saudades”, “tempos que não voltam” e “uma pena que as praias não são mais assim.”

Prefeitura tem a Rua do Porto como referência para projeto na Praia Azul – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

De fato, não são. A foto contrasta totalmente com o que se viu desses lugares a partir do fim dos anos 1990 até o início dos anos 2010, quando os aguapés se tornaram protagonistas do espaço e tomaram conta de uma parte do espelho d’água.

As macrófitas ainda estão lá, embora tenham diminuído devido às remoções realizadas pela CPFL Paulista, que atualmente administra a PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da represa, mas algumas obras têm, aos poucos, recuperado os dois locais.

A primeira revitalização entregue pela prefeitura foi a da Praia dos Namorados, em julho de 2020, na gestão de Omar Najar (MDB). Com investimento de cerca de R$ 2,3 milhões, foram instaladas pistas de ciclismo e caminhada, novas quadras esportivas e lâmpadas de LED. Também foram feitas as reformas do banheiro e dos quiosques, o recape do asfalto e uma rampa de acesso ao Barco Escola.

Atualmente, o local tem sido explorado de outras formas pela administração, com a realização de eventos, como o CarnaPraia – que teve público rotativo de 23 mil pessoas na edição de 2024 —, e de torneios esportivos, como vôlei de praia e beach tennis.

Segundo o atual secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, a ideia é que a Praia dos Namorados se torne um local de convivência, onde a população consiga fazer caminhadas, praticar esportes e levar a família. Isso se deve ao tamanho da orla, que é maior e favorece essas atividades.

Praia dos Namorados vem recebendo eventos, como torneios de beach tennis – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

Já a Praia Azul tem passado por obras na gestão de Chico Sardelli (PL). A praça em frente à orla ganhou novo piso e um palco com cobertura. De acordo com Fabio, ainda serão feitos playground, novas quadras de esportes, troca do piso do calçadão, instalação da iluminação de LED e revitalização dos quiosques.

Além disso, parte dos aguapés serão retirados em parceria com a CPFL. “Elas crescem por conta da qualidade da água, que recebe efluentes. É uma represa e nós estamos na luta junto ao Ministério Público para que cada cidade faça o tratamento de esgoto, faça a lição de casa. Há um mínimo de macrófitas que têm de ficar, porque elas funcionam como filtro”, atentou o secretário.

Porém, a ideia para a Praia Azul é um pouco diferente. O local será destinado a eventos e apresentações musicais, embora também possa servir para caminhadas e práticas de exercícios. Outra situação que deverá ser explorada é a gastronomia, já que a intenção é trazer restaurantes para a orla, de forma que possa se assemelhar à Rua do Porto, em Piracicaba.

“Tem muito americanense que sai daqui e vai comer um peixinho na Rua do Porto. É muito legal, é muito bonito lá. Por que não podemos ter isso aqui com a bela imagem que temos da represa?”, comentou Fabio.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, confirmou que esse projeto tem sido estudado pela prefeitura. A administração já tem analisado eventos que poderão acontecer na Praia Azul, sendo alguns deles de médio porte e que atualmente são realizados no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

“Faz parte de um sonho da nossa administração, porque isso vai chamar mais a atenção do turismo. Se você pegar como referência a Rua do Porto, embora a orla da Praia Azul seja menor, isso traz pessoas para a cidade”, disse Marcia.

Segundo a secretária, a revitalização da Praia dos Namorados também já tem trazido pessoas de fora de Americana para visitar o lugar e a intenção é que aconteça o mesmo com a Praia Azul, ainda que essas movimentações não consigam chegar ao que eram os locais nos anos 1980.

“É caro devolver para as praias aquilo que nós tínhamos nos anos 1980, mas nós podemos transformar esses locais para que sejam de convivência da população. Que o pessoal possa visitar em segurança, possa fazer uma caminhada ou que a prefeitura possa fazer algum evento”, ponderou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, lembrou que as regiões das praias deverão receber nos próximos anos um maior fluxo de moradores, por isso também é importante fomentar novas opções de lazer.

“É grande a importância de levar empresas para aquela região, em especial as de gastronomia, já que ajudarão a desenvolver esses locais por onde Americana deverá crescer nos próximos anos. Além de atrair turistas, desenvolver a gastronomia das orlas seria um ponto muito importante para a economia da cidade, a geração de empregos”, pontuou.

