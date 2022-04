Apreendido em Americana, avião será usado pela Polícia Civil no combate ao tráfico

Avião Cessna Caravan foi pego pela Dise – Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na tarde desta segunda-feira, em Sorocaba, o primeiro teste com uma aeronave apreendida do crime organizado que será incorporada à frota policial. O avião é um Cessna Caravan que foi pego pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana, em 2018.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), com a aprovação da aeronave, ela será usada em ações de combate ao tráfico, a organizações criminosas e no transporte de tropas em operações diversas.

A aeronave está entre os sete aviões e um helicóptero, que juntos somam R$ 18 milhões em valor de mercado, apreendidos pela Dise entre abril de 2018 e outubro de 2019. Essas operações resultaram na prisão de 11 pessoas.

Os aviões eram utilizados para transportar drogas com destino aos países da Europa, em esquema que usava “laranjas” e pilotos sem emprego. A investigação descobriu que Americana era um entreposto para o tráfico internacional de cocaína.

Além do avião, a Polícia Civil trabalha para incorporar outros dois helicópteros do modelo Esquilo. O primeiro foi apreendido pela Dise de Americana em 2018. Já o segundo foi pego com um traficante, preso pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) em 2019. A expectativa é que ambos comecem a operar ainda neste primeiro semestre.