App da Rádio Gold alcança marca de 15 mil downloads; veja como baixar

Contando com programação musical, jornalística e interatividade, aplicativo tem usuários nas cinco regiões do País

O aplicativo da Rádio Gold (FM 94.7), do Grupo Liberal, alcançou a marca de 15 mil downloads em fevereiro. Disponível para as plataformas Android e iOS, o app conta com a programação da emissora, assim como interatividade para os usuários (baixe o app aqui).

Além do conteúdo musical, a rádio conta com jornalismo ao longo da programação, tendo os programas Gold Morning e Resumo como destaque da manhã e tarde, respectivamente. O app conta com links que levam ao Instagram, Facebook e WhatsApp da Gold, onde o ouvinte pode participar de promoções.

Outro ponto de destaque do aplicativo é a interatividade. Por meio dele, é possível que o ouvinte envie fotos e vídeos à rádio. Dos 15 mil downloads, cerca de sete mil foram na RPT (Região do Polo Têxtil). Somando os demais municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o número chega a 9,4 mil. Além disso, o app conta com usuários nas cinco regiões brasileiras.

Superando a marca de 15 mil usuários, app da Gold está em todos os cantos do País – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De março de 2023 a março de 2024, o aplicativo registrou 720 mil acessos. O diretor comercial do Grupo Liberal e CEO da Gold, Fernando Giuliani, ressalta a programação da emissora. “É uma rádio nova e o resultado do número de downloads é a qualidade musical, o que nossa equipe faz e o trabalho de todos”, disse.

“Sabemos que o app é uma alternativa. Muita gente, até fora do País, fica escutando, e algumas pessoas que vão viajar, ficam ligadas na Gold. No fim de semana, na beira da piscina, escutando uma boa música”, completou Fernando. Já o diretor de programação da Gold, Cris Correa, frisou a praticidade do app.

“Esta marca de 15 mil downloads de seu aplicativo mostra não só a aceitação do público pela Gold, o poder de ouvir sua rádio preferida em qualquer lugar do mundo, mas também o quanto o rádio se fortaleceu com a internet, rompeu barreiras. Obrigado a estes 15 mil ouvintes que espalham pelo planeta o som da Gold”, disse.

Cris Correa e Fernando Giuliani no estúdio da rádio Gold – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

FM Gold é a rádio que mais cresce em Americana, aponta pesquisa do Ibope

O Ibope, tradicional instituto de pesquisa, apontou que a Gold (FM 94.7), fundada pelo Grupo Liberal em 2019, é a rádio que mais cresceu em audiência em Americana, em um levantamento que considerou as outras duas emissoras mais populares na cidade.

A participação (share) da Gold entre o total de ouvintes pesquisados praticamente dobrou entre 2020 e 2023. A rádio também se tornou líder em audiência entre ouvintes nas faixas de 30 a 59 anos, pertencentes às classes A, B e C.

Entre 8h e 16h, a Gold é a segunda rádio mais ouvida na cidade. Das 22h às 5h, a emissora do Grupo Liberal lidera a audiência, sendo a que registrou o maior número de ouvintes por minuto durante a pesquisa.

Baixe o app

Para baixar de forma gratuita o app da Gold, basta acessar este link, que levará diretamente para a loja de aplicativos de seu smartphone.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle