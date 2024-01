Após greve e protesto, prefeitura de SB fará pagamento direto para recepcionistas terceirizadas

Após 39 dias de greve por falta de pagamento, recepcionistas e controladores de acesso terceirizados que atuam nas 24 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste conseguiram nesta segunda-feira (29) uma vitória na Justiça. O crédito que a prefeitura ainda deve para a empresa contratante, a Franpav Construtora, será depositado em conta judicial.

Renata Souza, presidente do Siemaco Piracicaba e Região (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza Urbana e Áreas Verdes), afirmou em entrevista ao LIBERAL que o pagamento de dezembro deveria ter sido efetuado até o dia 5 de janeiro, o que não ocorreu. “Cerca de 30% do efetivo continuou trabalhando e mesmo assim não receberam”.

Ato foi realizado em frente à Prefeitura de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Após um ato de repúdio e apelo em frente ao prédio da prefeitura nesta segunda-feira, o sindicato conseguiu junto à Justiça que o valor devido à empresa referente ao mês de dezembro e parcialmente de janeiro seja colocado em conta judicial, para que seja revertido integralmente às trabalhadoras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A prefeitura rescindiu o contrato com a Franpav em 26 de janeiro, mas ainda não pagou a fatura do mês de dezembro, em que as trabalhadoras trabalharam normalmente, além dos dias trabalhados em janeiro. É esse dinheiro que será depositado em conta judicial”, explicou Renata.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara afirmou que o pagamento à empresa responsável pelos profissionais foi cumprido rigorosamente em dia e que um processo administrativo de apuração de responsabilidade foi instaurado devido ao descumprimento contratual por parte da terceirizada.

“O município rescindiu o contrato com a empresa e aplicou multa à mesma. O processo, inclusive, já foi divulgado no Diário Oficial”, trouxe o texto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A administração municipal esclareceu ainda que a paralisação não resultou no fechamento de nenhuma unidade de Saúde e que não houve desassistência. A empresa, por sua vez, foi procurada pela reportagem na tarde desta segunda-feira, por meio de um telefone disponibilizado no uniforme das colaboradoras. Uma funcionária pediu o contato da reportagem e disse que pediria para a responsável retornar, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.