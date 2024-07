Apesar de terça-feira fria, calor volta à região nos próximos dias

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) acordaram nesta terça-feira (30) com tempo fechado, frio e garoa em alguns lugares. Por volta das 7h, a temperatura registrada em Americana era de 18,2°C, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Apesar disso, as máximas devem voltar a subir nos próximos dias e o sol voltará a ser dominante.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a causa do dia frio é uma frente fria que chegou ao litoral do Estado de São Paulo e, desde a noite de segunda-feira (29), impactou no aumento da intensidade dos ventos. Apesar disso, essa frente fria não trará mudanças significativas a longo prazo.

Apesar da terça-feira fria, temperaturas devem aumentar na região – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Por conta dessa frente fria, estamos tendo essa condição de nebulosidade e chuvas, e uma entrada de um ar ligeiramente mais frio. Até o momento, na realidade, o maior impacto é da nebulosidade, impedindo que a radiação solar chegue e faça as temperaturas subirem, mantendo elas mais baixas, e dos ventos, que reforçam a sensação de frio”, explicou o meteorologista Bruno Bainy.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para os próximos dias, a temperatura mínima deverá se manter semelhante à de terça-feira, mas a máxima prevista é maior. Para esta quarta (31), a previsão do Cepagri indica uma variação de 14°C a 27°C, com ventos moderados ao amanhecer e durante a noite. Já na quinta (1º), a temperatura mínima e máxima será de 13°C e 28°C, respectivamente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Sem chuvas

Quanto à possibilidade de chuvas, os próximos dias devem seguir com tempo firme e seco. De acordo com o Climatempo, não há possibilidade de precipitação até sábado. No domingo, a chance de chuva é de apenas 1%. O portal ainda prevê que o fim de semana poderá ter até 30°C no sábado e 31°C no domingo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.