Apagão: moradores relatam quedas de energia em Americana e região

Problema teria relação com queda de energia em três regiões do País: Sudeste, Nordeste e Norte; distribuição já foi retomada

Torre de distribuição de energia em Americana - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Moradores de Americana e região relataram quedas de energia em diversos pontos na manhã desta terça-feira (15), entre 8h e 10h. O problema pode ter relação com um “apagão” nacional informado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Estados do Sudeste, Nordeste e Norte foram afetados.

Ao LIBERAL, moradores de Americana apontaram quedas rápidas de energia em bairros como Nossa Senhora do Carmo, São Manuel, Residencial Jaguari, Santa Catarina, Nova Carioba, Bela Vista, Jardim Paulistano, Jardim Pau Brasil, Recanto Vista Alegre, Jardim Colina e Chácara Machadinho.

Em Santa Bárbara, os relatos vieram de bairros como os da região central, do Jardim Belo Horizonte e de áreas mais afastadas, como o Cruzeiro do Sul. Na cidade, o Centro Médico de Especialidades, na Rua Graça Martins, no Centro, ficou às escuras por cerca de 40 minutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a CPFL Paulista confirmou a interrupção na distribuição de energia. Veja o que a empresa diz:

A CPFL informa que registrou, na manhã desta terça-feira, 15, desligamento no Sistema Interligado Nacional (SIN), que é coordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), ocasionando interrupção para parte dos clientes das quatro distribuidoras, CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz e RGE. A CPFL esclarece que todos os clientes foram restabelecidos e aguarda mais informações do ONS referente à causa.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu o fornecimento de 16 mil megawatts (MW) de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, afetando também estados do Sudeste.

“A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos”, informou o ONS em nota.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A informação foi confirmada também pela Neoenergia e pela Equatorial, responsáveis pela distribuição de energia em vários estados do País.

Segundo o grupo Equatorial, e, todos os estados sob sua concessão (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul) a normalização já foi iniciada.

“O grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases nos estados”, informou em nota.

O grupo informou ainda que, segundo informações preliminares, “houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema”.

Sala de situação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação por conta da ocorrência na rede de energia elétrica que interrompeu o fornecimento em pelo menos três regiões do País.

Em nota, a pasta informou que a equipe do ministério está trabalhando para que a carga seja “plenamente restaurada o mais breve possível”. Foi determinada também a apuração das causas do incidente.

Com informações do Estadão Conteúdo