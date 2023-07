Aos 30 anos, Proerd atende mais de 7 mil alunos da região

Programa tem como propósito prevenir o uso de drogas e promover conscientização - Foto: Divulgação

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), ministrado por policiais militares nas escolas, está completando 30 anos de implementação na corporação.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 7,3 mil alunos do ensino infantil e de 5º ao 7º ano foram atendidos pelos batalhões de Americana (19º BPMI) e Sumaré (48º BPMI) no primeiro semestre deste ano.

Comandante do 19º Batalhão, o tenente-coronel Adriano Daniel enfatiza que o propósito é prevenir o uso e abuso de drogas, promovendo a conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência química, tanto de substâncias lícitas quanto ilícitas.

“É gratificante ver como o programa capacita os alunos, desempenhando um papel essencial na formação de caráter desses jovens cidadãos, contribuindo para uma vida mais digna e promovendo valores fundamentais em nossa sociedade, como o combate à violência e bullying”, comenta.

“O Proerd não apenas ensina sobre os perigos das drogas, mas também capacita os alunos a tomarem decisões saudáveis, desenvolverem habilidades de comunicação, competência social, tomada de decisões, noções de cidadania, autoestima e resolução de conflitos”, explica Daniel.

Segundo ele, desde o ano passado, a corporação americanense passou a atender 100% das escolas da cidade. “Nossa missão é conseguir levar o programa para todas as escolas”, completa. Além de Americana, o batalhão é responsável pelo patrulhamento em Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Corporação americanense passou a atender 100% das escolas da cidade

Na região atendida pelo 48º Batalhão, que engloba Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia e Monte Mor, o programa existe desde 2008, e já formou 23.908 alunos, dos quais 1.805 no primeiro semestre deste ano.

“O programa visa a prevenção primária, proporcionando a resistência às drogas, além de realizar a aproximação da Polícia Militar com a comunidade”, afirma o tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, que comanda o batalhão. “Defendo a aplicação dessa iniciativa nas escolas, que tem mostrado bons resultados para os alunos”, completa.