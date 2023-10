Ameriprev contrata empresa para realização de concurso público

O Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana) contratou a empresa Avança SP para a realização de um concurso público destinado a criar um cadastro reserva para os cargos de contador, oficial administrativo e procurador jurídico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O instituto é o mesmo que foi responsável pela organização dos concursos da prefeitura e da Gama (Guarda Municipal de Americana) no início deste ano.

O edital referente à contratação da empresa foi oficialmente publicado no Diário Oficial do município na última quarta-feira. Em nota, o Ameriprev explicou que a realização do concurso está inserida no planejamento da autarquia para um possível crescimento futuro, quando a necessidade de contratar profissionais para essas funções possa surgir.

Apesar da contratação da empresa para a organização do concurso, a publicação do edital com os detalhes do processo seletivo está prevista somente para o próximo ano.