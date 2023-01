Zoo tem entrada gratuita para moradores de Americana neste fim de semana

Interessados precisam apresentar comprovante de endereço recente e documento oficial com foto

Promoção ocorre todo último fim de semana do mês - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O Parque Ecológico de Americana vai disponibilizar entrada gratuita aos moradores da cidade neste sábado e domingo, dias 28 e 29. A medida é adotada pela prefeitura sempre no último final de semana do mês.

Para ter o benefício, a pessoa precisa apresentar, na bilheteria do local, um comprovante de endereço recente no próprio nome e um documento oficial com foto.

No caso de menores de 18 anos ou dependentes, o parque exige a apresentação de documento que mostre o grau de parentesco com o titular do comprovante de endereço.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em dias normais, os ingressos custam R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

O público pagante ou quem não estiver com o comprovante de endereço de Americana nos dias de gratuidade deverá proceder com a compra dos ingressos.