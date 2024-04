Zelador é preso suspeito de beijar e tocar corpo de menina dentro de igreja em Americana

Um zelador da Basílica Santo Antônio de Pádua, de Americana, foi preso suspeito de beijar e tocar o corpo de uma menina de 10 anos dentro do templo religioso, na noite da última quarta-feira (17).

O próprio reitor da basílica, padre Valdinei Antônio da Silva, acionou a PM (Polícia Militar).

Basílica Santo Antônio de Pádua, no Centro de Americana – Foto: Arquivo/Liberal

Conforme a vítima relatou aos militares, o crime ocorreu enquanto ela, a convite do zelador, fechava as portas e apagava as luzes da igreja. Ela teria sido beijada na boca e acariciada nos seios. O ato teria acontecido atrás do palco, em um ponto não coberto pelo sistema de videomonitoramento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o ocorrido, o funcionário, de 61 anos, pediu para que a criança não contasse para ninguém. Mesmo assim, ela relatou para uma das professoras da catequese, que imediatamente procurou o padre. As informações são da PM.

O suspeito foi conduzido à delegacia da cidade, onde a Polícia Civil o autuou em flagrante por estupro de vulnerável.

Conforme consta no boletim de ocorrência, em depoimento à polícia, o zelador disse ter abraçado a menina para consolá-la, pois ela estaria chorando em razão de um suposto atrito familiar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ele também afirmou dado um beijo na testa nela e outro no rosto. Segundo o detido, em determinado momento, a criança se assustou, pois achava que ele iria beijá-la na boca. E, quando ela virou o rosto, os lábios dela encostaram nos do suspeito, ainda de acordo com a versão dele.

Em nota, o padre Valdinei informou que todas as providências de competência da basílica foram adotadas imediatamente após o conhecimento dos fatos alegados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“A Basílica está à disposição para colaborar com a Justiça no que for solicitado, e reafirmamos o compromisso com a sociedade de trabalhar a favor da fraternidade, respeito e de um mundo melhor. Que fique claro nosso repúdio face à possibilidade de qualquer contravenção ou crime e declaramos nossa solidariedade aos que se tornaram vítimas de crimes de qualquer natureza”, afirmou.