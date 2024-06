Zé Rico vai virar nome de rua em condomínio de Americana

O cantor José Rico será nome de uma rua em Americana. Nesta terça-feira (25), a câmara aprovou por unanimidade um projeto de lei que prevê que a Rua 5, no condomínio Jardim Quinta dos Romeiros, no bairro São Sebastião, seja renomeada com o nome do artista, que morreu em 2015. Ele foi morador da cidade até seus últimos dias de vida.

A agora nomeada Rua José Rico fica entre as ruas Nelson Augusti e Ademir Barcello. O condomínio Jardim Quinta dos Romeiros ainda está em construção e fica na região do Pós-Anhanguera, próximo ao Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Do local, inclusive, é possível ver a estrutura da Festa do Peão.

Rua José Rico é próxima ao recinto da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Dos 19 membros da casa, 18 votaram a favor – sendo que o presidente Thiago Brochi não vota devido ao cargo que ocupa. O vereador Marschelo Meche (DC), autor do projeto de lei, reforçou o vínculo de José Rico com o município para embasar o projeto de lei.

“Sua conexão com a cidade é profunda e duradoura, sendo frequentemente mencionada em shows e entrevistas. A proposta de denominar uma rua em seu nome é um reconhecimento mais que justo e merecido, por sua imensa contribuição à cultura da música brasileira”, disse o vereador antes da votação.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.