Zanaga ganha posto do Sebrae nesta sexta-feira

A região do Zanaga, em Americana, recebe amanhã, a partir das 15h30, um posto do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que funcionará em uma sala da administração regional do bairro, na Rua Luiz Otávio, número 130. É a segunda unidade no município, que já possui uma na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na região central.

O Sebrae é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos. Atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

A unidade do Sebrae no Zanaga foi anunciada em dezembro do ano passado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) durante reunião com o gerente regional da entidade, Fábio Ravazi Gerlach. Desde então, o espaço que abrigará o setor passou por readequações e, de acordo com a administração, está pronto para o atendimento.

“Nós temos trabalhado bastante essa questão do empreendedorismo, sempre em parceria com o Sebrae. O empreendedorismo é um fator preponderante de geração de renda e inclusão social”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.