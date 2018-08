Zanaga foi o 1º conjunto popular de Americana

O bairro Antonio Zanaga ocupa uma área que pertencia às famílias Abdala e Najar. Ela foi desapropriada pelo ex-prefeito Ralph Biasi, mas foi na primeira gestão do médico Waldemar Tebaldi que o bairro tomou forma. Tebaldi tomou posse pela primeira vez como prefeito de Americana em janeiro de 1977. Um ano e meio depois o Antonio Zanaga 1 estava sendo entregue.

Foto: Aluisio Bertalia - Divulgação

O ex-vereador Marco Antonio Alves Jorge, que também já foi secretário de Habitação e na época ainda era estagiário do Departamento de Habitação, lembra que foi Tebaldi quem assinou o convênio com a Cohab (Companhia de Habitação Popular) Campinas para a implantação do conjunto habitacional. A Prefeitura entrou com as terras e o órgão com a construção das casas.

A implantação do projeto foi dividida em duas etapas. A primeira, entregue em agosto de 1978, englobou a construção das 705 casas do Antonio Zanaga 1. Dois anos depois, foram entregues mais 1.806 unidades do bairro Antonio Zanaga 2. Somados, os dois projetos totalizaram 2.515 casas populares e se transformaram no maior conjunto habitacional do município.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

FILAS. Alves Jorge lembra que o critério, na época, para selecionar as famílias que seriam beneficiadas com as unidades chegou a gerar polêmica. A regra da Cohab privilegiava os primeiros da fila. Critérios como tempo de residência no município não chegaram a ser considerados. Então, para garantir um lugar no conjunto habitacional, não foram poucos os que passaram noites na fila sonhando com a casa própria.

Os critérios só começaram a mudar com a construção do Profilurb. O conjunto habitacional implantado na mesma área desapropriada por Ralph Biasi foi o primeiro executado totalmente pela Prefeitura e com ele também vieram os critérios de seleção. Foi nessa época que a administração municipal implantou o sistema de pontuação – considerando detalhes como tempo de moradia no município e condição sócio-econômica das famílias – para selecionar quem teria direito à uma moradia para chamar de sua. V.B.

Waldemar Tebaldi era frequentador assíduo do bairro

Foto: Arquivo Pessoal

“Não passava uma semana sem ele aparecer por aqui”. A lembrança vem do aposentado José Alves dos Santos, 70 anos. Ele é um dos primeiros moradores do bairro. Se mudou para lá aos 30 anos junto com a família de treze pessoas. Para caber todo mundo na casinha pequena, de apenas dois quartos, sala, cozinha e banheiro, foi preciso adaptar o imóvel. “Vim antes para acompanhar os serviços do pedreiro. Trabalhava de dia, vinha para cá à noite, ajudava na obra e dormia por aqui mesmo”, lembra. Essa rotinha durou sete meses, o tempo necessário para aumentar o número de quartos e ampliar a cozinha “para caber todo mundo”. E assim, em março de 1979, sete meses após receber a chave, a família estava completa no novo endereço.

José Alves lembra que a entrega das chaves foi numa solenidade na Praça de Esportes do Jardim São Pedro. No palco, estavam as duas urnas. Uma com o número da rua e a outra com o número da casa. O contemplado era chamado, colocava a mão na urna e primeiro tirava um papelzinho com o nome da rua. Depois, na outra urna, sorteava outro papel para saber qual era a casa. Já sabendo o número da rua e da casa, as famílias, lembra o aposentado, recebiam as chaves do imóvel correspondente.

O aposentado se recorda de outros detalhes. Segundo ele, o ex-prefeito Waldemar Tebaldi estava na solenidade, mas entregou apenas as primeiras chaves. Depois a Cohab e os assessores da Prefeitura, assumiram a solenidade. Mas a participação do ex-prefeito na história do bairro não ficou só nisso. Ele assinou o convênio para a construção do Zanaga 1 e Zanaga II e suas visitas ao bairro, logo após a entrega das casas, era frequente. “Nessa época, ele morava na Praia dos Namorados e sempre passava por aqui, depois de sair da Prefeitura, a caminho de casa”, lembra José Alves. Ele também recorda das vezes em que o prefeito visitou sua casa. “Ele chegou a comer aqui várias vezes”, diz, citando ainda a participação do prefeito nas reuniões para discutir a pavimentação do bairro. “Ele foi o único prefeito que nunca teve frescura com ninguém”, considera.

Orgulho de morar no bairro

O aposentado José Alves dos Santos é de uma geração que está há quatro décadas no bairro, viu muita gente sair de casa, mas continua firme no mesmo lugar. No seu caso, por exemplo, das treze pessoas que ocupavam a casa na década de 70, só ele ficou no imóvel. Ter ido morar no Zanaga e estar lá até hoje é motivo de orgulho para os moradores que estão ali desde o início e viram o bairro se desenvolver. O aposentado lembra, por exemplo, do ônibus que atendia os moradores vendendo frutas, produtos de mercearia e até carnes, numa época em que não existia estabelecimento comercial no bairro. “Não tinha nada por aqui, a não ser as casas. A gente tinha que ir longe fazer compras. Só com o tempo é que o comércio foi surgindo”.

O antigo morador lembra também das dificuldades nos tempos em que o bairro nem asfalto tinha. Naquela época, ao contrário do que acontece hoje, os conjuntos habitacionais não precisavam ser entregues com pavimentação e conviver com a poeira na seca e com o barro trazido pela chuva fazia parte da realidade das famílias. “Quando chovia, quem tinha carro não conseguia sair de casa. Os carros ficavam dias na garagem porque não dava para circular pelas ruas”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Apesar das dificuldades iniciais, o aposentado conta que nunca pensou em mudar. Ele não se arrepende de ter feito “o negócio” com a Cohab, contrariando amigos da época. “Muita gente disse que eu era louco por comprar uma casa com 300 parcelas para pagar. Hoje, quem se arrepende são eles de não terem feito o mesmo negócio”. Foram 25 anos pagando as prestações “que cabiam no bolso”. A última delas, custou ao aposentado apenas R$ 7.