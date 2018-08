Zanaga, 40 anos: conheça a história do bairro de Americana

Quarta-feira, 23 de agosto de 1978. A dona de casa Maria Eunice Moreli Rodrigues da Silva estava ansiosa. Casada, mãe de um menino pequeno, ela morava em um cômodo no fundo da casa dos pais, mas neste dia sua história estava prestes a mudar. Ela seria uma das 709 pessoas sorteadas para uma casa popular no Conjunto Habitacional Antonio Zanaga 1. A chave abriria a casa 84, na rua 8. Passados 40 anos, seu endereço segue o mesmo. Dali, ela viu o maior núcleo habitacional do município nascer e se desenvolver.

Ela lembra “como se fosse ontem” da felicidade da família. “Tenho esse filme na minha cabeça. Sai de um cômodo e fui morar em quatro”, conta emocionada. Ela se mudou para a casa própria no dia 25 de outubro, dois meses após o sorteio e entrega das chaves. O que encontrou ali em nada lembra o bairro estruturado de hoje. “Não tinha nem água encanada, mas a felicidade da casa própria superava tudo”. Do seu quintal, Maria Eunice acompanhou o vai e vem dos caminhões de mudança trazendo os moradores do novo bairro. “Todos os dias chegava gente nova”. E assim, de mudança em mudança, o Antonio Zanaga 1 foi ganhando vida.

Quarenta anos depois, ele integra uma das regiões mais populosas do município. Depois dele, aproveitando a extensão da área então conhecida como pós-Anhanguera, vieram o Antonio Zanaga 2 (entregue dois anos depois), Nossa Senhora Aparecida (Profilurb), Vale das Nogueiras e Jardim Brasil.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Muita coisa mudou ao longo desses anos, mas quem viveu a história não esquece de como o bairro foi se desenvolvendo até ser como é hoje. Uma das lembranças mais vivas de Maria Eunice são os passeios em família na represa formada pela Usina do Salto Grande. “Era um programa obrigatório aos domingos”, lembra. “Toda vez que a gente recebia uma visita, fazia questão de descer até o rio. A gente sentia orgulho do lugar e queria mostrar para todo mundo”, revela.

No novo bairro, a dona de casa criou os dois filhos – o segundo já nasceu no Zanaga. A casinha branca, pequena e de acabamento simples, seguia o padrão estabelecido pela Cohab (Companhia de Habitação Popular) de Campinas – responsável pela construção – e foi mudando com o passar dos anos, junto com o bairro. Como uma das primeiras moradoras do Antonio Zanaga I, Maria Eunice Moreli Rodrigues da Silva também viu nascer os primeiros movimentos populares e se engajou em vários deles.

Ela participou, por exemplo, do primeiro grupo de mães do bairro então recém-formado. As mulheres se uniram para reivindicar a construção de uma escola para os filhos. A dona de casa lembra que foi a partir desse grupo que nasceu a Sabvaz (Sociedade Amigos de Bairro da Vila Antonio Zanaga) e durante muitos anos ela também integrou a diretoria da entidade. Segundo a antiga moradora, muitas das benfeitorias feitas no bairro aconteceram graças ao trabalho da Sabvaz. Entre as lutas deflagradas pela entidade, ela cita a pavimentação das ruas, a criação do Bosque das Nascentes, o ginásio de esportes e até as palmeiras da Avenida Cecília Meirelles.

A moradora também lembra das competições esportivas e festas populares que marcaram época. Relembra com saudosismo dos campeonatos Vilanza e Zanaguito, do festival sertanejo e das apresentações da fanfarra. Maria Eunice tem um acervo pessoal com centenas de fotos desses momentos. Em todos, ela sempre procurou estar presente. Ela cita que muitas reuniões aconteciam na sua casa, que foi palco também para as aulas de dança para meninas do bairro no período em que não tinham um local próprio para isso. “São muitas histórias e por isso eu falo que o Zanaga é tudo para mim. A maior parte da minha vida passei aqui. É um local abençoado”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O aposentado José Alves dos Santos é de uma geração que está há quatro décadas no bairro, viu muita gente sair de casa, mas continua firme no mesmo lugar. No seu caso, por exemplo, das treze pessoas que ocupavam a casa na década de 70, só ele ficou no imóvel. Ter ido morar no Zanaga e estar lá até hoje é motivo de orgulho para o morador que viu o bairro se desenvolver. O aposentado lembra, do ônibus que vendia frutas, produtos de mercearia e até carnes, numa época em que não existia estabelecimento comercial no bairro. “Não tinha nada por aqui, a não ser as casas. A gente tinha que ir longe fazer compras. Só com o tempo é que o comércio foi surgindo”.

O antigo morador lembra também das dificuldades nos tempos em que o bairro nem asfalto tinha. Naquela época, ao contrário do que acontece hoje, os conjuntos habitacionais não precisavam ser entregues com pavimentação e conviver com a poeira na seca e com o barro trazido pela chuva fazia parte da realidade das famílias. “Quando chovia, quem tinha carro não conseguia sair de casa. Os carros ficavam dias na garagem porque não dava para circular pelas ruas”.

Apesar das dificuldades iniciais, o aposentado conta que nunca pensou em mudar do Zanaga. Ele não se arrepende de ter feito “o negócio” com a Cohab, contrariando amigos da época.

“Muita gente disse que eu era louco por comprar uma casa com 300 parcelas para pagar. Hoje, quem se arrepende são eles de não terem feito o mesmo negócio”. Foram 25 anos pagando as prestações “que cabiam no bolso”. A última delas, custou ao aposentado apenas R$ 7.