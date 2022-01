Xepa da vacina vai atender crianças com 7 anos sem comorbidades em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana informou que, a partir desta quinta-feira (27), as crianças com idade a partir dos sete anos, sem comorbidades, terão acesso à xepa da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

A xepa é formada pelas doses que sobram nos frascos de vacina, que são aproveitadas dessa forma para evitar o desperdício dos imunizantes.

Crianças com 7 anos poderão ser vacinadas na xepa a partir desta quinta – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

Para que a criança tenha a oportunidade de ser vacinada na xepa, é necessário que um responsável forneça o nome da mesma e um telefone de contato em uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que estão vacinando pessoas dessa faixa etária: São Vito, Parque das Nações, Antônio Zanaga, Jardim Boer, Cariobinha e Parque da Liberdade.

Depois disso, caso haja disponibilidade de doses na xepa, funcionários da unidade escolhida entrarão em contato. A secretaria ressalta que o cadastro não é um agendamento e não garante que a criança conseguirá a imunização por meio deste procedimento.

Com a medida, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Americana está atendendo crianças 5 a 11 anos com comorbidades e 9 a 11 anos sem comorbidades, além da xepa para crianças com 7 e 8 anos sem comorbidade.