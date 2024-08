Xará do Superman, garoto de Americana acumula conquistas e sonhos no karatê

O jovem karateca Kael Andrade Vieira - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O nome, inspirado no Superman, tem tudo a ver com o americanense Kael Andrade Vieira, que é faixa vermelha no karatê. Afinal, o garoto é mesmo diferente. “O nome do Super-Homem é Kal-El, mas o meu é Kael, Meu pai preferiu assim para não errarem a pronúncia”, explica ele, que inclusive, tem muito mais em comum com o karatê com “k” do que apenas a inicial do nome, que ele ostenta com orgulho.

Com apenas 6 anos, o garoto acumula conquistas no esporte e certamente é o herói da família e de todos que conhecem sua história. Filho do casal Amanda Andrade, de 29 anos, auxiliar administrativa, e Murilo Vieira, 33, auxiliar de produção, desde muito pequeno Kael já manifestava o desejo de lutar karatê.

“Tanto eu quanto o pai dele sempre praticamos artes marciais, então, tínhamos alguns troféus e medalhas em casa. Desde pequenininho ele via e falava que queria ganhar uma medalha. Sempre explicamos para ele que, para vencer, precisava treinar”, conta a mãe.

Início

Com quatro anos, a insistência do menino venceu sua primeira batalha, e os pais procuraram o Instituto Juninho Dias, onde, mesmo sem ter idade, ele começou a ter aulas. Apenas 30 dias depois, surgiu uma competição no Zanaga e ele venceu na categoria de iniciantes.

Atualmente, o menino acumula títulos como o de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro em 2023, vice-campeão paulista, campeão estudantil e muitos outros.

Disciplinado, ele acredita que seu bom desempenho tem a ver com concentração e treino, além de seguir uma lição que aprendeu com sua sensei Izabel Dias. “O poder da presença. Quando a professora está ensinando, a gente precisa se concentrar no que ela está falando”, explica o menino.

Com treinamentos diários, de pelo menos uma hora e meia, ele conta que, quando não vai para o instituto, sente falta. “Eu acabo treinando em casa”, comenta.

De mãe para filho

Para a mãe, ver a realização do filho é a maior alegria, já que ela conta que, embora tivesse um bom desempenho quando competia, nunca teve a possibilidade de ir adiante.

“Ele está alimentando o meu sonho. Minha mãe não tinha condições nem estrutura para me deixar seguir no esporte. Hoje, eu me dedico e farei o possível para levá-lo até onde o sonho dele alcançar.”

Garoto já ostenta medalhas conquistadas em torneios da modalidade – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Assim como o filho, ela também começou a treinar em um projeto social e confessa que, se não fosse assim, nem ela nem o filho teriam condições de ter contato com o esporte. Curiosamente, Amanda parou de treinar no final da adolescência, quando precisou começar a trabalhar, porém, com a iniciação do filho no instituto, ela voltou.

Desafios

Atualmente, o atleta enfrenta um desafio que vai além do dojo. Para participar do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontece entre os dias 12 e 14 de setembro em João Pessoa, na Paraíba, ele precisa conseguir R$ 2,5 mil para custear passagens de avião, hotel e alimentação apenas para ele.

“Claro que gostaríamos de ir para dar apoio emocional, até porque ele nunca ficou longe de nós, mas a técnica dele vai levar outros atletas, e, se for o caso, ele pode ir com ela. Nossa prioridade é a ida dele, afinal, ele vai representar o Estado de São Paulo”, conta a mãe.

Segundo Amanda, fazer rifas, pedir ajuda aos familiares e até vaquinhas é algo corriqueiro para eles. “A comunidade inteira ajuda”, afirma. A vaquinha online para a ida dele à etapa de João Pessoa está disponível em acesse.dev/sfjFL.

Futuro

“Estamos tentando montar o portfólio dele para correr atrás de patrocínio, mas é muito difícil. Infelizmente, ele só pode entrar em uma seleção brasileira aos 14 anos, então, estamos trilhando o caminho para que ele realize esse sonho”, diz a mãe.

“Quero ser campeão sul-americano, que é o maior aqui para a gente, e depois ser campeão mundial”, acrescenta o garoto, que não tem medo de sonhar grande.

Além disso, Kael conta que também deseja se tornar um sensei, ou seja, um instrutor e mestre de karatê. “Quero ensinar outras crianças”, afirma.

A boa notícia é que, assim como seus demais objetivos, este também já está bem encaminhado, já que sua irmãzinha de apenas 4 anos, a pequena Júlia, já se inspira nele e acaba de conquistar o Campeonato Paulista de Karatê. “Ela vai bem”, conta o menino orgulhoso.

Para quem gostou da história do Kael e deseja ajudar ou conhecer um pouco mais sobre sua vida, siga o Instagram @kael_avieira.