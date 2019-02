Welington Rezende gasta R$ 241 com almoço em viagem a N. Odessa

A Câmara de Americana gastou R$ 241,50 para bancar um almoço do vereador Welington Rezende (PRP) com um assessor dele e um motorista do Legislativo em uma churrascaria de Nova Odessa, num deslocamento de quatro horas à cidade vizinha.

O rodízio foi degustado dia 12 de dezembro, quando Welington esteve em Nova Odessa para participar de reunião da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas, órgão ligado ao Conselho de Desenvolvimento formado por prefeitos da região). O encontro ocorreu no próprio restaurante e, ao final, os políticos comeram lá mesmo.

Dividido pelos três, o almoço custou R$ 80,50 por cabeça. As informações estão no site da câmara.

Foi a única vez, em 2018, que o Legislativo precisou desembolsar dinheiro para pagar uma despesa de alimentação em município que faz limite com Americana. Em 2018, a Casa gastou R$ 15,5 mil com diárias (que, além da alimentação, podem incluir estacionamento e combustível, por exemplo). Oito das 102 viagens listadas no site custaram mais caro per capita que essa (considerando só alimentação), mas todas foram para São Paulo, demoraram mais e geraram mais de uma nota.

Geralmente, as despesas com alimentação ocorrem em viagens a São Paulo, mas há também notas emitidas para cidades próximas. Nenhuma, porém, para uma cidade tão perto. O restaurante fica a 13,9 km da câmara, trajeto que pode ser percorrido em cerca de 20 minutos. Cada vereador ou funcionário pode gastar por dia até R$ 130 com alimentação quando está fora da cidade a trabalho.

Ontem, a churrascaria cobrava R$ 44,90 pelo rodízio. Welington não sabe quanto estava o preço naquele dia. Diz que o local já estava reservado para a confraternização da Agemcamp. Ele e os acompanhantes beberam refrigerantes. Questionado se foi um bom uso do dinheiro público, disse que sim, pois representava a cidade. “Às vezes não dá para você estar numa reunião, conversando, sair e ‘ó, você desculpe, estou indo almoçar em outro lugar, está todo mundo ali, não tem como”, completa.