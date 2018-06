VPT reclama perda e volta a pedir subsídio em Americana

O número de usuários do transporte público municipal de Americana sofreu queda drástica nos primeiros meses do ano, segundo informações da VPT (Viação Princesa Tecelã). De acordo com dados apresentados pelo consultor técnico da empresa Claudinei Castanha, a média mensal de passageiros caiu de 1,2 milhão passageiros em 2017 para 575 mil nos primeiros quatro meses do ano.

Para que a conta volte a fechar no azul, segundo ele, seriam necessários cerca de 750 mil passageiros em média. Na análise da empresa, para isso acontecer, é necessário que haja investimento público no transporte. Foto: Arquivo / O Liberal

Reclamação antiga da VPT, a falta de subsídios da Prefeitura de Americana para o transporte público municipal voltou a ser levantada nas últimas semanas quando o assunto foi discutido na câmara. Em entrevista ao LIBERAL, Castanha defendeu que a melhoria na prestação do serviço está ligada ao investimento da Administração, assim como é feito na Saúde e Educação.

“Não podemos continuar tendo uma série de usuários com desconto tarifário, gratuidades, sem ter subsídio. Dessa forma, a população usuária mais carente é que paga essa tarifa integral, que mora na periferia, não tem emprego, com vale-transporte”, afirmou Castanha.

O consultor explicou que o aumento no número de passageiros elevaria a receita e evitaria novos reajustes no valor da tarifa. Esse aumento, entretanto, depende da boa prestação do serviço.

“Com os aumentos no preço do diesel e a renovação de frota que vamos fazer até o fim do ano, os R$ 4 [valor atual da passagem] não cobrem. Não adianta cobrar o valor real, por isso precisamos de subsídio para aumentar a receita do sistema. Precisamos de medidas para trazer de volta esse usuário que saiu. Por isso defendo que o orçamento municipal é o meio mais concreto, porque aí a sociedade vai pagar isso, como paga por Saúde e Educação”, defendeu Castanha.

Apesar do apelo, a Prefeitura de Americana informou que não há qualquer previsão no PPA (Plano Plurianual) de subsídio no transporte. “A prefeitura entende que o contrato existente já seria capaz de proporcionar um bom serviço”, trouxe nota do Executivo.

Nova Odessa e Sumaré ajudam em tarifas

A política de subsidiar o transporte público municipal não é consenso entre prefeituras das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Assim como Americana, Santa Bárbara d’Oeste também não tem verba do orçamento destinada ao custeio do serviço. Em Sumaré e Nova Odessa a Administração subsidia parte do valor das passagens.

A Prefeitura de Nova Odessa concede, desde 2011, subsídio à empresa que explora o transporte público municipal na cidade. O pagamento é mensal. O contrato de concessão foi assinado em novembro de 2011 e é válido por dez anos. Atualmente, o usuário paga R$ 2,70 para usar o serviço e a prefeitura, outros R$ 2,41 como subsídio.

Em Sumaré, a administração ajuda a pagar as passagens de idosos, deficientes e estudantes, que possuem descontos. O contrato foi firmado em 2008 com a Viação Ouro Verde, que pagou à prefeitura, na época, para poder operar o serviço, R$ 15 milhões.