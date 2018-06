VPT implantará reconhecimento facial em ônibus em até 90 dias

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A VPT (Viação Princesa Tecelã) deve instalar em até 90 dias um sistema de reconhecimento facial nos ônibus do transporte público municipal de Americana.

A medida busca reduzir os prejuízos causados por fraudes de usuários que têm benefícios de descontos ou gratuidade. Conforme informações da empresa, há registros de cartões de estudantes utilizados mais de 20 vezes no mesmo dia, o que indica que mais pessoas utilizam o mesmo cartão.

A informação foi confirmada pelo consultor técnico da VPT, Claudinei Castanha, durante audiência pública na câmara e também em entrevista ao LIBERAL.

Ele explicou que o sistema de bilhetagem eletrônica já existe na cidade, bem como a gratuidade e benefícios, mas que esse serviço precisa ser aperfeiçoado para diminuir o prejuízo da empresa. Para isso, os usuários terão que ser fotografados.

“Um estudante, por exemplo, quando passar na catraca, não vai nem perceber. O sistema vai tirar uma foto. Se for ele mesmo, vai passar tranquilamente. Se for alguém usando o cartão indevidamente no lugar dele, o sistema vai acusar”, explicou Claudinei.

De acordo com o consultor da VPT, quando um suposto erro for acusado, a empresa vai verificar o sistema de filmagem e buscar a medida necessária. “Desde advertência até cassação do benefício em caso de reincidência”, sugere o consultor da empresa. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

FOTO. Os equipamentos para o reconhecimento facial devem ser instalados nos coletivos nos próximos meses. Para isso, será necessário o recadastramento de todos os usuários que possuem o cartão Mais Americana.

“Para a população não vai mudar nada. Só vamos ter que cadastrar todos esses usuários, tirando foto de cada um deles”, afirmou o consultor.

Ainda de acordo com Claudinei, para a efetiva implantação, será necessário um decreto do prefeito Omar Najar (MDB) ou lei aprovada na câmara para fixar a as sanções para quem fraudar o transporte público.

Por meio de nota, a Prefeitura de Americana informou que está em tratativas com a empresa para discutir a implantação do reconhecimento facial e que, a princípio, é favorável.