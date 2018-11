VPT discute situação dos funcionários só em dezembro

A incerteza que paira sobre os motoristas da VPT (Viação Princesa Tecelã) em relação às demissões e o recebimento das verbas indenizatórias deve perdurar por mais algumas semanas, já que reuniões entre os envolvidos no MPT (Ministério Público do Trabalho) em Campinas só devem ocorrer a partir do dia 3 de dezembro, data em que empresa oficialmente já não estará mais atuando na cidade. O serviço foi atendido provisoriamente pela Sancetur após paralisações feitas por motoristas que temiam não receber os salários de novembro.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Levar o caso ao MPT foi a solução encontrada pela Prefeitura de Americana em reunião com o Sindicato dos Condutores de Americana na semana passada quando o serviço foi interrompido a primeira vez. Em ata, o Executivo se comprometeu a intermediar o diálogo com a VPT na promotoria do trabalho e a proposta foi apresentada para os funcionários para que eles voltassem ao trabalho. Eles voltaram no dia seguinte, mas no outro tornaram a parar.

De acordo com informações do MPT, a prefeitura fez o pedido de mediação no dia 8 de novembro. No dia 9 houve distribuição à procuradora Ivana Paula Cardoso, que proferiu despacho determinando que fosse expedida notificação à VPT para que a empresa se manifestasse sobre os fatos noticiados no prazo de 48 horas.

Ainda no dia 9, o sindicato pediu vistas no processo. A VPT também pediu para dar vistas no processo no dia 12. Ambos foram autorizados pela procuradora em despacho. Decorridas as 48 horas do despacho da procuradora, ainda não foi protocolada a manifestação da VPT nos autos, de forma que nesta quarta a notificação foi reenviada à empresa, dessa vez por e-mail.

Também segundo o MPT, a unidade de Campinas, que atende Americana, está em período de mudança de prédio. “No período até 30 de novembro, o atendimento estará suspenso, com previsão de retorno em 3 de dezembro, incluindo audiências”, trouxe a nota.

O LIBERAL questionou a VPT sobre a situação e a empresa disse que não há definição. O sindicato da categoria, por meio do diretor Nadir Migliorin, confirmou que ainda aguarda resposta da empresa.