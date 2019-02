VPT deverá entregar relatórios de cartões

A Justiça de Americana concedeu uma liminar solicitada pela prefeitura e determinou que a VPT (Viação Princesa Tecelã) forneça em um prazo de cinco dias um relatório com os saldos de todos os cartões usados no transporte coletivo municipal até a saída da empresa do serviço, em novembro do ano passado. Na ação judicial, a administração alegou dificuldade para obter essas informações pela via administrativa.

O objetivo, segundo o município, é permitir que empresas e usuários que adquiriram créditos para uso no sistema possam ser reembolsados. A Sancetur, nova operadora, não pode assumir esses bilhetes por dificuldades tecnológicas e a VPT se recusou a restituir os valores.

A decisão, proferida pelo juiz Márcio Roberto Alexandre, afeta ainda a Mais Americana – associação fundada ainda quando o transporte era operado em regime de partilha com a VCA (Viação Cidade de Americana) e a Prodata, empresa responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica. O prazo para o fornecimento das informações começa a contar a partir da notificação pela Justiça.

Após a concessão da liminar, a prefeitura informou no processo que a Mais Americana e a VPT se recusaram a receber, de uma funcionária pública municipal, a notificação sobre a decisão e pediu que oficial de Justiça fizesse o comunicado.

A Prodata foi procurada pela reportagem, mas não retornou o contato. A reportagem não conseguiu contato com nenhum diretor da VPT ou da Mais Americana.