Vozes muito mais que especiais

Música composta por um garoto com síndrome rara promete encantar o público em apresentação

Prontos para receber o Natal: Guilherme, Lilica, o diretor Hulkinho e a secretária de Cultura Marcia - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Há pouco mais de 30 anos, o Palácio Avenida de Curitiba é cenário para uma das programações mais simbólicas de Natal no Brasil. Em 2022, inspirada na ideia de crianças cantando nas janelas de um prédio histórico, Americana terá sua versão, porém, mais “especial”, pois, além de ser na sede da Biblioteca Municipal, localizada na Praça Comendador Müller, dois patrimônios da cidade, a apresentação será feita por crianças com deficiências.

Tudo começou com um sonho da palhaça Lilica, ativista que busca dar visibilidade a causa dos deficientes. Com a ideia na cabeça, ela buscou apoio na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. “Fiquei muito feliz quando procurei o pessoal e fui recebida pela secretária. Eles me ouviram e gostaram da ideia”, recorda.

Mesmo ciente das dificuldades em viabilizar um projeto desse tipo, especialmente por conta da acessibilidade, a secretária de Cultura, Marcia Gonzaga Faria, abraçou a causa. “Achamos um jeito de fazer nas janelas da parte de baixo. É um projeto bonito, emocionante e ficará maravilho”, reflete ela, que diz manter as portas da secretaria sempre abertas para ouvir sugestões da comunidade.

Paz

Uma das motivações de Lilica para correr atrás da ideia foi a composição da música “Paz”, escrita pelo jovem Guilherme Garcia Muniz, de 20 anos, portador da síndrome de Prader Willi, uma doença genética que causa obesidade, deficiência intelectual e perda de estatura. Frequentador da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, o garoto escreveu a canção após a sugestão de uma professora na aula de artes. “A música fala de Deus e escrevi em duas horas”, contou.

Mesmo não sendo uma canção natalina, a música entrou no repertório que será cantado nas duas apresentações que o Coro Vozes Especiais fará nos dias 7 – abrindo a programação de Natal da cidade – e 19, ambas às 19h30.

Apesar de ser só a sua primeira experiência compondo e de ele próprio não ter imaginado que sua música pudesse ser usada para essa finalidade, a qualidade da composição de Guilherme surpreendeu o diretor de cultura, Valterci Hulkinho, que além de músico, também é compositor.

“Achei a música muito boa, inspirada mesmo. Eu digo que quem compõe está em outro patamar. Tem o músico, que estuda para executar a obra de outros artistas, e tem o criador, que é o compositor. Eu acho inclusive que de onde saiu essa, tem mais”, brinca.

Ao todo, serão 60 vozes em um dia e 60 vozes em outro. Para evitar problemas técnicos ou mesmo da timidez bater na hora da apresentação, Lilica avisa que as vozes já foram ensaiadas voluntariamente pela professora de música Valéria Cruz e até gravadas pelo também voluntário, o produtor musical, Rafael Paparotti. “Começamos a ensaiar em março, então, as crianças estão bem ansiosas e com muita expectativa para esse dia. Como temos algumas não verbais, fizemos a gravação na produtora, então, ficará tudo perfeito”.

Programação

A programação preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana está bem intensa e será oficialmente inaugurada no dia 7. Entre os atrativos, diversas apresentações musicais com a presença de corais, da Orquestra Sinfônica de Americana, da Banda Municipal e muito mais, como o presépio vivo comandado pela artista Cristina Lazaretti, e o presépio do artista plástico e servidor municipal, Dionisio Chiaranda, inaugurado na última semana na Estação Cultural da cidade.

“Preparamos uma programação bem extensa, com ações que ocorrerão desde a praça até o centro da cidade, então, estamos muito felizes”, comenta a secretária.

Para o diretor da Cultura, o fato de a cidade ser privilegiada no quesito talento ajuda muito na curadoria. “Temos equipamentos de muita qualidade”, brinca ele, ao se referir aos artistas locais. Além disso, eles contam que esse ano a adesão foi muito grande. “Creio que nunca tivemos tantos participantes, todo mundo querendo voltar a fazer as tradicionais cantatas de Natal”, pontuam.

Por conta disso, o “gran finale”, marcado para ocorrer no dia 21, promete ser muito especial com direito a uma verdadeira apoteose. “Pela primeira vez, todos os corais farão uma apresentação, juntos. Será fantástico”, conclui a secretária. Por último, Guilherme, que também fará coro nas Vozes Especiais confirma o palpite de Hulkinho: já tem uma música engatilhada para o próximo ano.

Quem quiser acompanhar datas, horários e locais de toda programação natalina da cidade acesse www.americana.sp.gov.br.