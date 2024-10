Votação tem início tranquilo em Americana e varredores recolhendo santinhos jogados

Moradores aguardando a abertura dos portões do Colégio João 23, em American - Foto: Letícia Meneghel_Liberal

Os eleitores de Americana já estão indo às urnas para escolher quem, entre os três candidatos (Chico Sardelli, Maria Giovana e Ricardo Pascote), irá liderar a cidade nos próximos quatro anos, assim como a nova composição da Câmara Municipal.

A equipe do LIBERAL está em ronda pelos pontos de votação e, até o momento, encontrou tranquilidade nas escolas, que estão sem filas, e moradores exercendo seu direito cível, mesmo quando não há mais obrigatoriedade, como é caso dos irmãos Roque Piveta, de 74 anos, e Lourdes Pivetta, de 80, quase 81, como ela disse à reportagem.

“Eu voto desde os 18 anos, é aquela sensação boa de que a gente vai mudar o país, fazer uma coisa positiva”, conta Roque.

Já a irmã, que mora em Americana desde 1966, diz que faz questão de votar. “Vou votar igual meu pai, até o final, enquanto eu puder andar, eu vou votar, é um dever de cidadão”, afirma.

Irmãos Roque Piveta e Lourdes Pivetta fazem questão de votar todos os anos – Foto: Paula Nacasaki e Letícia Meneghel_Liberal

Ainda nesta manhã, as escolas visitadas pelo LIBERAL estavam sem ou com pouco material jogado. Isso acontece porque, apesar de alguns casos de derramamento, como é conhecida a prática de espalhar os santinhos, funcionários da MB Engenharia estão nos locais varrendo e recolhendo o material, que além de ser uma prática ilegal, comumente traz riscos à população, especialmente aos mais idosos, que costumam escorregar no material.

Ao todo, Americana terá 182,5 mil eleitores nas eleições municipais deste ano, 7,1 mil a mais em relação ao pleito de 2020. Os dados, que contemplam todos os municípios do Brasil, foram divulgados na pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A votação teve início às 8h e seguirá até as 17h – confira os pontos de votação.

