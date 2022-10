Votação têm filas de até 1 hora e voto por engano em seção de Americana

Eleitores que foram votar durante a manhã deste domingo de eleições enfrentaram filas de até 1 hora em algumas seções de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Relatos de demora foram colhidos pela reportagem do LIBERAL em cerca de 20 escolas visitadas.

Além disso, em uma escola de Americana, uma eleitora acabou registrando os votos com a biometria de outro eleitor, por engano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Funcionários que atuam pela Justiça Eleitoral apontaram que o tempo maior era esperado por conta da quantidade de candidatos que os eleitores precisam votar – são cinco: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, nesta ordem.

Eleitores enfrentaram filas em algumas escolas da região – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

A duração da entrada dos eleitores às seções eleitorais também aumenta com a necessidade de se fazer a leitura da digital para a conferência da biometria. Apesar disso, mesmo que não tem a biometria cadastrada, pode votar normalmente.

Vai votar? Saiba mais

– Guia do voto: o que pode e o que não pode neste domingo de eleição

– Veja os locais de votação em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa

– Liberal Explica: votos brancos e nulos mudam algo nas eleições?

– Quem são os candidatos a deputado estadual em Americana e região?

– Quem são os candidatos a deputado federal em Americana e região?

Na FAM (Faculdade de Americana), o movimento era intenso. De acordo com uma das coordenadoras, Áurea Viviane, a faculdade possui 17 seções para votação, o que influencia no fluxo de eleitores.

Pela manhã, a maioria dos eleitores eram idosos, enquanto para o período da tarde é esperado o público mais jovem. Depois do almoço costuma acontecer o “pico”, quando os eleitores procuram o local, de acordo com Áurea.

Em ao menos uma escola, houve relato de urnas com problemas. O episódio ocorreu no Colégio Ideal, em Santa Bárbara, que serve de local de votação pela primeira vez, absorvendo eleitores que votavam no campus da Unimep. Duas urnas também precisaram ser reiniciadas. Após o procedimento, as máquinas funcionaram normalmente.

Confusão da biometria

Além da demora relatada por eleitores, coordenadores e mesários, a biometria também causou um mal entendido na Escola Estadual Prof. Bento Penteado Santos, no bairro Profilurb, local de votação da 384ª Zona Eleitoral, em Americana. Uma eleitora acabou registrando os votos com a biometria de outro eleitor.

A reportagem esteve no local e apurou que, por volta de 8h30, um eleitor idoso compareceu a seção 156 e teve problemas ao registrar a biometria. Ele foi orientado pelo presidente da seção a aguardar um momento, para tentar novamente em alguns minutos. Porém, a próxima eleitora da fila acabou registrando os votos no lugar dele.

O presidente registrou o engano em ata, anotou os números de telefone de ambos e deve comunicar o ocorrido ao cartório eleitoral. Apesar do mal entendido, não houve discussões, segundo ele.

*Estagiária, sob supervisão de João Colosalle