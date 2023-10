Votação para Conselho Tutelar de Americana tem maior adesão da população

Comparada com a eleição anterior, realizada em 2019, para a escolha de conselheiros tutelares, número de eleitores aumentou neste ano, conforme relatos de funcionários que trabalharam no pleito neste domingo (1°), nas escolas municipais.

A reportagem visitou quatro escolas em regiões distintas: Emef Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz, Emef Prof. Florestan Fernandes, no Morada do Sol, Emef Paulo Freire, Parque Novo Mundo e Ciep Profª. Oniva de Moura Brizola, no Antônio Zanaga I.

Na Emef Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz, funcionários que trabalharam no pleito relataram presença maciça durante todo o dia, mas principalmente no período da manhã.

Sala de votação da escola Municipal Darcy Ribeiro- urnas foram utilizadas pela primeira vez em pleito para escolha de conselheiros tutelares – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

“Veio mais eleitores que da outra vez, estamos até estranhando mas que bom, está cada vez melhor a participação”, afirmou a coordenadora de sala, Maria Gorette Siqueira Ribeiro.

No Zanaga 1, Profª. Oniva de Moura Brizola, a presença dos eleitores foi significativa. Fiscais de eleição e funcionários contaram a reportagem que durante o dia houve grande movimentação, em alguns momentos inclusive, houve até a formação de fila.

A inspetora deste Ciep, Ednalva Pereira da Silva, relatou que algumas pessoas vieram votar e se assustaram com a quantidade de gente e por esse motivo, deixaram a escola e voltaram depois para concluir o voto.

Outra questão observada por ela é que devido a grande movimentação, alguns que não sabiam do pleito, a indagaram sobre o que seria o evento.

Quantidade de eleitores causou fila e gerou curiosidade nas pessoas que não sabiam do pleito – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Não houve nenhuma ocorrência registrada no plantão policial, referente e boca de urna ou problemas nas urnas eletrônicas, que este ano foram usadas pela primeira vez para tal processe eleitoral. As reclamações foram feitas apenas a locação de votação, que neste pleito, também teve mudanças de endereços.

Mudança de local de votação causou reclamações

A moradora do Parque Novo Mundo Regina Inácio de 63 anos esteve nesta tarde na Emef Paulo Freire e ficou surpresa que mesmo morando no bairro, teria de se dirigir a Emei Cunhataí, no Jardim Thelja, região do Jardim Alvorada para poder votar.

“Antes a gente votava na escola mais próxima de onde morava, devia ser assim e não em um lugar distante. E quem não tem carro, como faz? A pessoa até desanima a votar. ”, questiona a eleitora.

Moradora do Parque Novo Mundo teve de se dirigir a região do Jardim Alvorada para conseguir votar – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Situação parecida foi vivida pela moradora do Jardim Ipiranga, Maria da Rocha de 65 anos, que teve de se dirgir até o Jardim Girassol, na Emei Tangará, para poder exercer seu direito. Ela votava antes na Casa da Criança Tahira, mesmo bairro onde mora. Segundo ela, muitas pessoas estavam reclamando a respeito da necessidade do deslocamento.

“Tudo bem que a prefeitura deu ônibus de graça, mas mesmo assim, complica, ainda mais por ser facultativo, muita gente desiste de votar. Eu acho que vai ter bastante abstenção”, relata.

Reclamações sobre desorganização dos locais de votação também chegaram a redação da região do Parque Gramado.

Os funcionários que trabalharam nesta eleição contaram ao Liberal, que se organizaram para esclarecer as dúvidas dos eleitores e afirmaram que muitos munícipes estranharam a mudança ou distância dos locais de votação.

Respostas

O Chefe do Cartório Eleitoral Márcio Ushida, relatou que a escolha dos locais de votação foram feitas pelo CMDC (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e que cabe ao órgão os apontamentos técnicos.

Questionada, a prefeitura de Americana informou que houve uma divulgação efetiva dos locais de votação.

“Foram instalados mais de 400 cartazes pela cidade, realizadas diversas publicações em redes sociais, atingindo público de mais de 35 mil pessoas, além da ampla divulgação feita por todos os veículos de imprensa desde o início do processo.

Os locais de votação foram os mesmos 16 pontos da eleição passada. Em razão da utilização da urna eletrônica, que ocorreu em todo o País, os eleitores tiveram que ir em uma escola específica, diferente da eleição passada. Esses pontos de votação foram amplamente divulgados.

Importante destacar também a participação do Ministério Público durante todo o processo. ” Traz o trecho da nota