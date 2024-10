Voluntários se mobilizam para realizar mais uma festa de Dia das Crianças no Jardim dos Lírios, em Americana

Celebração do Dia das Crianças é organizada por moradores e comerciantes do bairro - Foto: Divulgação

Em mais uma ação para celebrar o dia das crianças, que aconteceu no último dia 12, moradores e comerciantes do Jardim dos Lírios, em Americana, realizam, neste sábado (19), uma festa aos pequenos do bairro com brinquedos, gincanas, kits com doces, guloseimas e sorteios.

O evento será realizado na esquina entre as ruas Ema e Violeta e todos os custos serão financiados pelo grupo.

Ao LIBERAL, o motoboy Antônio Márcio Cavalin, um dos organizadores do evento, afirmou que esperam receber cerca de três mil pessoas ao longo do dia, sendo mil delas crianças.

No dia, os organizadores planejaram a distribuição de cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão doce e sacolinha surpresa para as crianças, que ainda contarão com brinquedos infláveis, trança para os cabelos, gincanas e sorteios para se divertirem.

A tradição de comemorar o Dia das Crianças com festa no Jardim dos Lírios teve início em 2021 e esta é a quarta edição do evento, que deve começar a partir das 16h.

“Esta é uma festa para mostrar o nosso carinho às crianças do bairro e levar um pouco de alegria para elas. O objetivo é ver o sorrido estampado no rosto delas”, pontua Cavalin.